Жителя Гродно осудили на два года за «оскорбление» сотрудника милиции 25.01.2023, 10:39

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Политзаключенный работал в гродненском филиале «Белтелекома».

Суд Ленинского района Гродно 23 января вынес приговор жителю города Даниилу Зайцу.

Его обвинили в «организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса), «оскорблении представителя власти» (ст. 369) и «насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел» (ст. 364), сообщает «Весна».

Судебный процесс, который начался 20 января, вел судья Руслан Гурин.

Даниила Зайца, который работал в гродненском филиале «Белтелекома» задержали за несколько комментариев в социальных сетях в начале октября 2022 года и поместили до суда под стражу.

Сегодня суд постановил признать Зайца «виновным» и присудил ему по совокупности наказаний лишение свободы в условиях общего режима сроком на два года.

Подробности уголовного дела пока неизвестны.

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