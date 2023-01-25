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В Египте найден древний 16-метровый папирус с заклинаниями

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  • 25.01.2023, 11:26
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В Египте найден древний 16-метровый папирус с заклинаниями

Он является первой находкой такого рода за столетие.

Археологи, работающие в египетском регионе Саккара, впервые за столетие обнаружили 16-метровый древний папирус. Об этом сообщает Еgypt Independent(.

Саккара — обширный некрополь древней столицы Египта Мемфис, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, где находится более дюжины пирамид, захоронений животных и древних коптских христианских монастырей.

Сначала ученые полагали, что размер древнего свитка составлял всего девять метров, но после того, как он был полностью восстановлен и переведен, стало ясно, что на самом деле он имеет длину 16 метров! Об этом объявил Мостафа Вазири - генеральный секретарь Высшего совета древностей Египта.

Вазири добавил, что папирус был отреставрирован в реставрационной лаборатории Египетского музея в Тахрире и получил название «Папирус Вазири».

Этот папирус является первым папирусом, обнаруженным египтянином, и назван в честь египтянина.

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