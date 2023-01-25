«Невиновный еще и «попадает» на деньги» 2 25.01.2023, 12:28

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Как белорус добивался выплаты страховки за ДТП.

Минувшим летом Юрий оказался потерпевшим в ДТП. Ситуация обидная, но мужчина был уверен, что его гарантийный Kia Rio за счет страхового возмещения отремонтируют быстро и без особых проблем. Однако ожидания не совпали с реальностью, пишет abw.by.

Разница – несколько тысяч рублей

Юрий вспоминает, что в июле 2022 года в его Kia Rio, припаркованный возле работы, врезалась Lada Largus. Автомобиль при этом получил значительные повреждения, размер причиненного вреда согласно проведенной оценке составил 15.170,12 рубля.

- Машину мне ремонтировали на сервисе, который подтвердил понесенные мною в результате ремонта расходы заказ-нарядом и которому я перечислил необходимые для ремонта суммы, – говорит Юрий. – Использовались новые запчасти к автомобилю, поскольку машина еще находилась на гарантии. При желании можно было и «бэушку» поставить, но тогда авто слетело бы с гарантии, как мне объяснили.

Страховая компания выплатила Юрию страховое возмещение в сумме 10.895,76 рубля с учетом износа транспортного средства.

Указ №530 «О страховой деятельности»

187. Размер страхового возмещения при причинении вреда транспортному средству определяется: в случае повреждения транспортного средства – стоимостью восстановительного ремонта этого транспортного средства на день наступления страхового случая за вычетом стоимости обновления без учета налога на добавленную стоимость, расходами на его эвакуацию с места дорожно-транспортного происшествия к месту хранения на территории Республики Беларусь.

- Я полагал, – продолжает Юрий, – что разницу смогу взыскать с виновника аварии, для чего обратился в суд с иском о возмещении вреда, причиненного в результате ДТП. Суд был довольно долгим, и результат его меня, мягко говоря, очень удивил.

Что решил суд

Перед тем как перейти к решению суда, упомянем несколько статей из Гражданского кодекса. Например, согласно ст. 941 в том случае, когда страхового возмещения недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, виновник возмещает разницу между страховым возмещением и фактическим размером ущерба.

Именно это имел в виду Юрий, будучи уверенным, что через суд ему полностью компенсируют сумму, потраченную на ремонт автомобиля. Напомним, что реальный ущерб для владельца Kia Rio составил чуть более 15 тыс. рублей. Если еще раз обратиться к ГК, то ст.933 говорит о том, что вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению виновником в полном объеме.

Из мотивировочной части решения суда (выдержки):

«При представлении потерпевшим, заключившим договор комплексного внутреннего страхования, документов, подтверждающих факт и оплату всего комплекса восстановительного ремонта транспортного средства в организации автосервиса (в случае, когда ремонт транспортного средства, находящегося на гарантийном обслуживании, в такой организации является обязательным условием сохранения срока гарантийного обслуживания), факт приобретения деталей и материалов, использованных при этом ремонте и их оплату, страховщик обязан перерассчитать стоимость восстановительного ремонта и доплатить в пределах установленного лимита (10.000 евро. – Прим.) страховое возмещение с учетом стоимости работ организации автосервиса, деталей и материалов, относящихся к страховому случаю и использованных в результате ремонта, включающей НДС и иные налоги. Стоимость новых деталей, установленных взамен поврежденных, возмещается за вычетом стоимости обновления (с учетом износа транспортного средства. – Прим.).

Согласно разъяснениям, содержащимся в п.13 постановления пленума Верховного суда Республики Беларусь от 24.06.2004 №9 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного транспортными средствами», при повреждении транспортного средства в размер страхового возмещения вреда включаются расходы на его восстановительный ремонт с учетом износа на день наступления страхового случая.

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