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Сына Юрия Никулина проверят на «иностранное финансирование»

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  • 25.01.2023, 13:27
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Сына Юрия Никулина проверят на «иностранное финансирование»

Формальным поводом стала поездка на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло.

Руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием проверить на иностранное финансирование и наличие второго гражданства художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре Максима Никулина. Он сын известного советского актера Юрия Никулина, который также долгое время руководил цирком. О запросе сообщает телеграм-канал SHOT.

Формальным поводом для обращения стала поездка Никулина на Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло в качестве почетного гостя. Настоящей же причиной, как пишет SHOT, может быть то, что несколько месяцев назад цирк в Монако, по приглашению которого приехал Никулин, отказался от сотрудничества с российскими артистами и объявил сбор средств на поддержку Украины.

Ранее Виталий Бородин неоднократно обращался в генпрокуратуру с требованием проверить на иностранное финансирование независимые российские СМИ. В частности именно после его жалобы власти объявили нежелательной организацией издание «Проект», а пятерых его журналистов признали «иностранными агентами».

Максим Никулин стал руководителем Московского цирка на Цветном бульваре в августе 1997 года, после смерти своего отца. В то же время цирк был назван именем Юрия Никулина.

До этого Никулин-младший в течение четырех лет находился в должности директора-распорядителя цирка. Еще ранее он был известным журналистом – в частности вел на центральном телевидении программу «Утро» и работал в отделе информации программы «Время».

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