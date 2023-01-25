«Моя ненависть к Лукашенко росла в геометрической прогрессии» 1 25.01.2023, 13:55

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История студентки третьего курса журфака БГУ.

22-летняя Марина в 2020 году училась на третьем курсе журфака БГУ, никогда не интересовалась политикой и даже подумывала о работе в силовом ведомстве. Но в один момент все поменялось настолько, что из-за своих взглядов девушка была вынуждена эмигрировать, пишет ex-press.by.

«Моя ненависть росла в геометрической прогрессии»

В 2020 году Марина, как ей тогда казалось, проживала свои лучшие годы: училась в университете, наслаждалась жизнью, абсолютно не интересовалась политикой и даже хотела пойти работать в пресс-службу одного из силовых ведомств.

— До задержания Виктора Бабарико я вообще думала, что вся эта политическая «движуха» меня никак не касается. Я придерживалась позиции, мол, «разбирайтесь, ребята, сами», — рассказывает Марина.

По словам девушки, на тот момент она не поставила ни одной подписи ни за одного кандидата. Считала, что ей это неинтересно и ни на что повлиять в любом случае не получится.

— Но когда на улицах стали задерживать журналистов, банально запрещали им выполнять свою работу, а на государственном телевидении о происходящем в стране беспределе — ни слова, мое сознание будто перевернулось, — вспоминает Марина.

Девушка говорит, что в последний день сбора подписей она выбежала в грозу на улицу и подписалась за Бабарико и Цепкало. После этого она часто стала ходить на акции протеста и в открытую высказывать свое недовольство.

— Тогда мне казалось, что уровень репрессий достиг какого-то колоссального уровня, но с каждым днем становилось все хуже и хуже. И я не могла понять, когда же все это уже закончится? Избиения людей, охота на журналистов, отключение интернета — в это было просто невозможно поверить, как мне казалось, в свободной и цивилизованной стране, — говорит девушка.

Далее случился август. Марина специально приехала домой для того, чтобы проголосовать. В момент объявления предварительных результатов выборов ее не было дома, а интернет был отключен, поэтому все новости ей сообщила подруга по телефону.

— 83 с лишним процента у Лукашенко для меня стали шоком. Моя ненависть к этому человеку росла в геометрической прогрессии. Если раньше я могла пошутить с него, посмеяться, то сейчас — нет. Одна лишь ненависть, — признается Марина.

После выборов режим продолжал закручивать гайки, многих политических активистов задерживали и бросали в тюрьмы. Это произошло и с Марией Колесниковой 8 сентября 2020 года. Вечером того же дня в Минске вспыхнул стихийный митинг в её поддержку, на котором оказалась и наша героиня.

— На этом марше меня задержали, я получила сутки и, слава Богу, вышла на свободу. Пришлось думать, как жить дальше. Стало совершенно очевидно, что в государственной журналистике мне делать нечего и, естественно, в пресс-службу силового ведомства я больше не рвалась, — вспоминает девушка.

Год прошел в большом напряжении. Марина окончила университет, нашла работу не по специальности, морально поддерживала политзаключенных и их семьи.

«Подходила к своей двери и смотрела в глазок, думая, что за мной пришли»

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Это событие в той или иной степени изменило судьбы миллионов людей, в том числе и в Беларуси.

— Мой проект на работе закрыли, всех сотрудников на неопределенный срок отправили в отпуск за свой счет. В то время мне было морально очень тяжело. Я боялась. Страх был настолько велик, что, когда у соседей работала «стиралка», я подходила к своей двери и смотрела в глазок, думая, что за мной пришли. Каждый день, выходя из дома, я думала, что меня в любой момент могут задержать, что я больше не вернусь назад. У меня даже тревожный чемоданчик был собран, — говорит Марина.

Еще в 2019 году девушка оформила себе шенгенскую визу на три года. Но ни разу ей не воспользовалась из-за коронавируса и закрытых границ. Виза заканчивалась в апреле.

— Я решила, что мне просто нужно выехать из Беларуси отдохнуть, развеяться, сменить обстановку. Я была уверена, что точно вернусь домой. В Минске у меня оставалась съемная квартира, кот и все вещи, — вспоминает девушка.

Марина поехала в Вильнюс с целью побыть там месяц и вернуться обратно в Минск, но все пошло не совсем по плану.

— В Вильнюсе я поняла, что боюсь ехать назад. Имея за плечами политическую статью, я бы просто не прошла таможенный контроль. Я физически боялась, — говорит Марина.

По словам девушки, она приехала в Вильнюс буквально с 40 евро в кармане и остановилась у родственников. Но чтобы остаться здесь, нужно было искать работу и снимать собственное жилье:

— К счастью, мне предложили хорошую работу. Я начала работать, сделала себе новую визу. Из-за того, что денег у меня не было от слова «совсем», их на первое пришлось одолжить, чтоб я смогла встать на ноги.

Девушке пришлось свыкаться с мыслью о том, что возвращение в Беларусь — маловероятная перспектива. Родители Марины, несмотря на разные с ней политические взгляды, поддержали её.

— Притом, что родители «ябатьки», они прекрасно понимают, что возвращаться в Беларусь мне небезопасно. Спустя столько времени морально легче совсем не становится. Я очень привязана к своей семье и очень скучаю. Но другого выхода попросту нет, в Вильнюсе я в безопасности, — говорит девушка.

Марина считает, что Вильнюс очень похож на Беларусь, там нет языкового барьера, литовцы очень похожи на белорусов, и сам город просто наполнен белорускостью! Но при этом она все равно чувствует себя в чужой стране.

— Сейчас я трудоустроена в организации, работающей на благо будущего новой Беларуси, так сказать, пытаюсь сделать все возможное для того, чтобы тысячи таких же белорусов, как и я, побыстрее вернулись домой, — резюмировала девушка.

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