Официально: Германия одобрила предачу Украине танков Leopard 2 2 25.01.2023, 14:02

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Берлин отправляет роту собственных танков и разрешил поставки техники из других стран.

Украина получит от партнеров современные немецкие танки Leopard 2. Германия официально подтвердила свои намерения.

Об этом сообщает издание Die Welt, которое цитирует решение правительства Германии.

Как и ожидалось, речь идет об одной роте танков Leopard 2 (именно 14 единиц) из собственных запасов Германии.

Известно, что об этом заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт. Он объявил о решении канцлера Олафа Шольца.

«Германия передаст Украине 14 основных боевых танков Leopard 2. Кроме того, немецкое правительство дало разрешение другим государствам на поставку в Украину этих танков», - заявил он.

Хебештрайт добавил, что этот шаг происходит в координации с международными партнерами и его цель «быстро сформировать для Украины два танковых батальона с танками Leopard 2».

Таким образом, Германия приняла решение передать Украине танки, а также дала «зеленый свет» другим странам по поставкам современных машин украинским военным.

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщали, что канцлер Олаф Шольц принял решение передать Украине роту танков. По стандартам НАТО, это три взвода по 4 танка и отделение управления еще из 2 танков - то есть 14 единиц.

Отмечалось, что речь шла о танках современной комплектации Leopard 2A6. Первые единицы планировали предоставить из запасов Бундесвера, а в дальнейшем поставки могли осуществляться из промышленных складов.

Танковая коалиция

Ряд европейских стран тоже заявил о готовности передать Украине танки Leopard. В частности, первая об этой инициативе сообщила Польша. Однако Германия как страна-производитель должна дать разрешение.

Власти Польши подтвердили, что готовы предоставить 14 единиц Leopard 2, даже без разрешения Германии.

Кроме того, президент Финляндии сообщил, что его страна готова предоставить танки, а также обучать украинских военных.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объявил, что рассматривает возможность выкупа арендованных у Германии танков Leopard для передачи их Украине. Вероятно, речь идет о 18 единицах этой техники.

Также, по данным СМИ, Норвегия, Испания и Португалия могут предоставить танки Leopard 2. Пока власти европейских стран официально не подтвердили эту информацию.

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