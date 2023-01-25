NYT: Кладбище «вагнеровцев» в РФ за два месяца увеличилось в семь раз 1 25.01.2023, 14:08

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Опубликованы спутниковые снимки.

Кладбище, которое использовала ЧВК «Вагнера», стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что спутниковый снимок, сделанный 24 января, показывает около 170 участков для захоронения в районе кладбища, где, как известно, хоронят наемников ЧВК. Это количество выросло почти в семь раз по сравнению со снимками двухмесячной давности.

О существовании могил вблизи основного тренировочного центра группы в юго-восточном селе Молькин впервые обнародовал в декабре Виталий Вотановский, активист и бывший офицер ВВС России.

Он рассказал, что посещает кладбища, чтобы задокументировать случаи гибели россиян во время боевых действий в Украине. Местонахождение кладбища могло бы остаться неизвестным, если бы местные жители не сообщили ему, что территория используется для захоронения невостребованных тел бойцов Вагнера. В течение нескольких визитов он фотографировал все больше надгробий и загружал их в свой Telegram-канал.

Он говорит, что мертвых может быть даже больше. Местные рассказали ему, что многие боевики, скорее всего, были кремированы.

В сентябре прошлого года Пригожин намекнул на существование кладбища во время вербовки заключенных из российской пенитенциарной системы, пообещав позаботиться об их останках, если они погибнут в бою: «Тех, кто не знает, где хочет быть похороненным, мы прячем возле часовни ЧВК Вагнера».

Впоследствии российские СМИ опубликовали несколько видео, где показано, как Пригожин возлагает цветы к могиле на кладбище. Также видны ряды свежевырытых могил, каждая из которых украшена венками в форме и цветах логотипа Вагнера.

На другом видео Пригожин посетил часовню Вагнера, примерно в 12 километрах от кладбища. На видео присутствуют ряды черных стен, содержащие отсеки, типичные для захоронения кремированных останков. Каждый отсек имеет идентификационный номер и выклад боевых наград погибшего.

Журналисты идентифицировали в общей сложности 21 стену в часовне, каждая из которых содержит 42 отсека, что свидетельствует о том, что сотни погибших бойцов Вагнера либо похоронены, либо, по крайней мере, увековечены в часовне.

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