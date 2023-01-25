Армия России и бороды кадыровцев 25.01.2023, 14:32

2,904

фото: ТАСС

Глава Чечни вступил в новый конфликт с русскими генералами.

Несколько прокремлевских пропагандистов заявили о негласном запрете на ношение бороды для российских солдат на войне против Украины. Затем об этом же высказался член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. На его выступление резко глава Чечни Рамзан Кадыров, после чего генералу пришлось отреагировать и оправдываться.

Как отмечают опрошенные редакцией «Кавказ.Реалии» эксперты, обсуждение вопроса о запрете на бороду в армии демонстрирует настоящее отношение руководства Минобороны к военнослужащим-мусульманам.

«Начали напрягать бритьем бород, стрижкой и уставной формой, что в условиях передовой, мягко говоря, затруднительно соблюдать», – сообщил пропагандистский телеграм-канал «Неофициальный Безсонов «Z» Даниила Безсонова.

Об этом же пишет еще один «военкор» Андрей Медведев. Журналист провластной «Комсомольской правды» Александр Коц в своей публикации заявил, что «начальство не оценило вольность толкования устава (армии РФ – Прим. ред.) и приказало впредь бороды служивым не носить» и предложил «начать, например, с «Ахмата».

Затем эту информацию опровергли лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин и командир воюющей на стороне России интернациональной бригады «пятнашки» Ахра Авидзба.

Казалось бы, скандальную историю с приказом всем брить бороды на передовой удалось замять, но в комментарии сайту РБК 72-летний генерал Виктор Соболев – член комитета Госдумы по обороне – заявил: «Не думаю, что при любой самой интенсивной боевой деятельности нет 15-20 минут, чтобы привести в порядок свой внешний вид. Если он (военный – Прим. ред.) ходит нестриженый и небритый, то это не красит его ни как человека, ни как солдата».

Соболева поддержал состоящий в том же комитете парламента генерал Виктор Заварзин: «Цель не в том, чтобы брить или не брить бороду. А в том, чтобы соблюдать гигиену».

Заявления думских генералов возмутили главу Чечни Рамзана Кадырова и создателя «ЧВК Вагнера» бизнесмена Евгения Пригожина. Последний назвал бритье на войне «большой роскошью», уточнив – среди военнослужащих немало мусульман и православных, носящих бороды по религиозным причинам.

«Те требования, о которых говорил генерал-лейтенант Соболев, – это архаика 60-х годов, отсутствие современной военной эрудиции», – сказал известный как «повар Путина» предприниматель.

Кадыров охарактеризовал заявление генерала Соболева как «глупую нелепость»: «Соболев прекрасно знает, кто и почему на передовой носит бороду. Поэтому я всерьез уверен, что это явная провокация, которая призвана погасить боевой дух у бойцов. В нашей команде 99,9% носят бороду, ухаживают за ней, носят согласно сунне».

После столь резких обвинений генерал Соболев стал оправдываться: он якобы выступил не против ношения бород, а против неопрятного вида военнослужащих и подчеркнул, что к растительности на лице у него претензий нет.

Любопытно, но за несколько месяцев до этого Кадыров сам жестко раскритиковал носящих длинные бороды, но не посещающие мечети жителей Чечни – отсутствие усов при наличии длинной бороды в республике считается признаком принадлежности к религиозным радикалам.

Привилегия кадыровцев

В общевойсковом уставе российской армии действительно прописана обязанность военнослужащих «своевременно брить лицо, стричь волосы и ногти», но прямого запрета на бороду нет. Более того, в следующей статье устава говорится о необходимости содержать в аккуратном виде прическу и усы, если они имеются, чтобы последние не мешали «использованию средств индивидуальной защиты и ношению снаряжения».

Вместе с тем военнослужащим даже приходилось судиться за право носить бороду. Так, 224-й гарнизонный военный суд частично удовлетворил иск Руслана Басараба, от которого командир войсковой части требовал сбрить волосы на лице и травил его в присутствии офицеров штаба. Суд встал на сторону Басараба, однако командование с этим не согласилось, заявив, что отсутствие запрета на ношение бороды в уставе не свидетельствует о том, что такое право военнослужащим предоставлено. При этом 1-й Западный окружной военный суд в Санкт-Петербурге оставил решение гарнизонного суда в силе.

Запрет на ношение бороды является в большей степени неофициальным и поддерживающим общую унификацию в армии, полагает подполковник в отставке из Ставрополя, попросивший не публиковать его имя из-за репрессивного законодательства в России.

Говоря о бородах в чеченских подразделениях, он подчеркивает, что «у Кадырова, очевидно, своя собственная армия», указывая на ее отличия от всех других формирований по обмундированию, субординации и внешнему виду.

«Ни одному другому подразделению, даже из других республик Северного Кавказа, не дозволено носить такие большие бороды. Посмотрите на опубликованные администрацией фото погибших военнослужащих из Дагестана – почти все бритые или с небольшой бородой», – заключает военный в отставке.

«У меня только один комментарий. Борода или ее отсутствие не спасет от трибунала», – высказался по поводу конфликта генералов и Кадырова руководитель правозащитной организации «Гражданин и армия» Сергей Кривенко.

Внутренняя борьба?

Россия как империя никогда ни к одному народу не относилась как к равному, комментирует новость о запрете на бороды глава культурного центра «Ичкерия» в Вене Хусейн Исханов.

«Империя никогда не будет уважать и ценить традиции «покоренных». Те чеченские бойцы, которые сегодня воюют с украинцами, заслужили такое отношение. Родители российских солдат, убивающих, грабящих и насилующих в Украине, 30 лет назад сами так поступали в Чечне. Кадыровцы сегодня воюют бок о бок с сыновьями убийц своих матерей и сестер, они ничего не помнящие манкурты», – указывает собеседник, добавляя, что командование Минобороны всегда будет воспринимать мусульман как инородцев, чьи традиции можно не принимать во внимание.

«Если бы генералитет действительно уважительно относился к мусульманам, то не награждал бы их орденами в виде креста (такую форму, например, имеют орден Мужества, Георгиевский крест, кресты присутствуют на ведомственных медалях и знаках отличия Минобороны, – Прим. ред.) – символа христианства. Одно это уже демонстрирует отношение российского правительства к мусульманам, которых воспринимают как «пушечное мясо», – подытожил он.

Российские военные откровенно ненавидят Кадырова и Пригожина, отмечает председатель базирующегося в Европе чеченского движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов.

«Истинная причина далеко не в формальностях, на которые в коррумпированной стране легко закрывают глаза. Кадыров и Пригожин пытаются сформировать новый политический облик страны. Раз военные идут на такое (высказывания о запрете на бороду. – Прим. ред.), значит, внутренняя борьба между ними обострилась до предела», – добавляет Сулейманов.

Перепалка с генералом Соболевым далеко не первый конфликт Рамзана Кадырова с высокопоставленными российскими военными. В интервью, опубликованном 17 января в его телеграм-канале, Кадыров назвал экс-главкома Сухопутных войск РФ Владимира Болдырева «генералом бла-бла-бла».

В октябре Кадыров обвинил командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина в отступлении российских войск из украинского Лимана и назвал его «бездарью». Спустя время Лапин назначен начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

До этого Кадыров подвергал завуалированной критике и нынешнего командующего объединенной группой российских войск Валерия Герасимова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».