«Я купила себе цветы, чтобы хоть как-то себя порадовать» 1 25.01.2023, 14:35

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Белоруски рассказали о необычных свиданиях.

Издание onliner.by снова рассказало о странных свиданиях. На этот раз изданию рассказали про странную встречу на свалке и серьезного мужчину, который уже на первом свидании разглядел в девушке мать своих будущих детей и хозяйку жилплощади.

«Предложил убирать квартиры, которые сдает в аренду»

Елена признается, что за все время, пока ходила на свидания, дважды сталкивалась с крайне странным поведением ухажеров. Один из них постоянно подчеркивал, что он спортивный аналитик, и задавал странные вопросы. Другой практически ничего не спрашивал, но все же поинтересовался у девушки размером груди.

— Лет десять назад я познакомилась, наверное, в подземном переходе с парнем. История давняя, но все еще свежа в памяти, — вспоминает девушка. — Он предложил мне вроде поиграть с ним в бадминтон. Я отказалась, но разговор завязался, и мы договорились встретиться. Мы увиделись возле парка Горького и, взяв кофе, пошли гулять. И где-то через пять минут он начал корпусом щемить меня к клумбе, не соблюдая дистанцию, а вскоре и вовсе взял за локоть, мол, пройдемте, гражданочка. Я его, конечно, попросила держаться чуть подальше, он сделал вид, будто ничего не было, и мы так пошли дальше.

Но тут он начал говорить какие-то совершенно странные вещи вроде: «Ты такая закомплексованная. Я был в Америке, так там женщины спят с кем хотят. Мне это нравится». Или: «Я тебе как спортивный аналитик заявляю: женщины любят физический контакт. Особенно в области ягодиц». Эту цитату, которая вообще не имеет никакого смысла, я запомнила на всю свою жизнь! Но это было еще далеко не все.

Дальше парень продолжил повторять, что он спортивный аналитик, и, видимо, ему очень нравилась его профессия либо то, как звучит это словосочетание.

Когда в нашем разговоре почему-то всплыла Молдова, я от него услышала: «А, Молдова, Армения... Там все в покрывалах ходят». При этом он там никогда не был и, судя по всему, не понимал, где эти страны вообще находятся. Думаю, ну ладно. Я была в парке, бежать мне было некуда, в тот момент еще не знала о существовании фразы: «Мне пора кормить кота» — и не умела вот так взять и просто уйти. Но мы наконец-то вышли из парка, и в этот момент он сказал: «А это переулок Броневой. Мы свернули на него с севера». Честно, прошло столько лет, но я до сих пор не знаю, что можно ответить на это. Либо сказать, что у него потрясающие способности ориентироваться на местности, либо еще что-то. Ну зачем мне вообще это знать? За этой информацией последовало другое: «А это [старая] резиденция президента. Ты бы хотела там жить?» Никогда в своей жизни об этом не размышляла и не понимала, зачем мне вообще об этом нужно думать.

Я просто молчала, поскольку не знала, как на эту чушь можно реагировать. При этом он, конечно же, попытался меня приобнять, однако у него опять ничего не получилось. И уже в конце свидания он поинтересовался: «Ты какая-то молчаливая и грустная. В чем дело?» Сказала: «Может быть, дело в тебе». До метро мы просто шли вместе, молчали, потом я купила себе цветы, чтобы хоть как-то себя порадовать, и ушла домой. Больше мы не общались.

Эта история входит в мой топ ужасных свиданий, но его все равно пока никто не опередил. Хотя был кандидат, который максимально приблизился к первому месту.

Полтора года назад я познакомилась с парнем и встретилась с ним в кафе. Мы сидели, разговаривали. Беды ничего не предвещало, но в какой-то момент я почему-то призналась, что у меня есть друг-миллионер. Он ответил, что тоже миллионер, и начал на телефоне показывать реальные банковские счета в разных денежных единицах. Проходит немного времени, он вновь полез в телефон и произнес: «А еще у меня есть две квартиры. Я их сдаю. Слушай, а если мы начнем с тобой встречаться, ты сможешь приходить и убирать их?» На минуточку, на тот момент прошло всего лишь 15—20 минут с начала встречи, и мне просто хотелось брызнуть в него чаем. Он добавил, что ищет себе жену, мать своих будущих детей и я, в принципе, на эту роль подхожу. Но, судя по всему, если только буду убирать квартиры. Предложение, конечно, было очень «заманчивое». Я сказала, что он торопится, и тут услышала, что все нормально: он со своей бывшей съехался на третий день.

Естественно, я поспешила все это общение закончить и попросила, чтобы подвез меня домой. Выходя из кафе, парень объяснил: «Слушай, у меня нет времени на ухаживания. В субботу есть свободное время в 2 часа. Давай встретимся и займемся сексом». Как-то так... На обратном пути я у него спросила: «Я тебе якобы понравилась, но ты же обо мне ничего не знаешь. Может, ты хотел бы что-то спросить?» — «Да, есть один вопрос. Какой у тебя размер груди?» И тут мне просто на полном ходу захотелось открыть машину и выкатиться из нее. Ну что это такое?! Возможно, он хотел девушку с большой грудью, но не знаю, с каких позиций на это смотрел. На этом все закончилось, и, конечно, продолжения никакого не было.

Какая мораль этих историй? Если тебе что-то не нравится, то просто прощайся, вставай, уходи, не надо слушать глупости. Это касается и второго свидания. Когда я услышала о возможной функции родильно-уборочной конструкции на 15-й минуте знакомства, все можно было понять и распрощаться. Почему так не сделала? Не знаю. Хоть человек обижает, говорит глупости, сложно встать и уйти. Молодые люди со мной так не поступали, и, видимо, у меня не было наглости, чтобы так сделать.

Удивительные закаты с необычного места

Екатерина вспоминает, что с этим парнем познакомилась несколько лет назад в Tinder. Оказалось, что она, как и ее ухажер, увлекается фотографией, поэтому в первый же день знакомые решили встретиться и прогуляться по живописному месту в поисках красивых локаций для фото закатов. Таким местом оказалась... свалка.

— Договорились, что встретимся в 19:00. Он был без машины, поэтому согласилась за ним заехать. При этом написала подруге СМС: «Если не выйду на связь после десяти, вызывай милицию». Мы ехали по его подсказкам, и вскоре я поняла, что мы едем какой-то странной дорогой, которую я не знаю. И тут он признался, что мы, оказывается, едем на заброшенную свалку в деревне Большое Стиклево.

Честно говоря, мне стало жутковато, однако все вышло не так плохо. Свалка была засыпана землей, и, поднявшись наверх, поняла, какие оттуда открываются замечательные закаты. Мы общались, помню, он долго рассказывал, как ему тяжело дался разрыв с бывшей...

В дальнейшем я еще дважды ходила на свидания с этим человеком, и он постоянно выбирал какие-то странные места. Ладно, берег Минского моря — это еще ничего, но последнее состоялось вообще в лесу. Это явный перебор. И что интересно, все три раза я забирала его и потом завозила домой. Короче, не работает правило трех свиданий. Ну и если вас на первое свидание повезли на свалку, то в дальнейшем лучше не встречаться.

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