Испания и Португалия присоединились к коалиции по поставкам Украине танков Leopard-2 2 25.01.2023, 15:06

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Стало известно, сколько танков готовятся отправить с Иберийского полуострова.

Испания готова присоединиться к танковому альянсу по Leopard 2 для Украины после решения на европейском уровне. Мадрид может поставить Киеву 53 танка немецкого образца.

Об этом сообщает El Mundo.

По информации газеты, всего Испания приобрела у Германии в 1998 году 108 танков Leopard 2. Сейчас машины хранятся в логистическом центре Сарагоса. При этом Мадрид готов передать Украине 53 единицы танков.

Однако сообщается, что только 20 из них находится в хорошем состоянии, другие нуждаются в «соответствующем обслуживании для любой машины находящейся на хранении».

Португалия также готовится отправить четыре танка Leopard 2 в Украину, после того, как Германия, наконец, уступила давлению со стороны союзников и дала зеленый свет на отправку этих танков.

Об этом сообщает португальское издание Correio da Manhã.

По данным источников издания, Португалия имеет 37 таких бронемашин, 12 из которых полностью исправны.

Как сообщал сайт, сегодня Германия официально разрешила передачу Украине танков Leopard 2.

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