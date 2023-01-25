Путин запустил план «Б»: Россию распилят на стейки Сергей Ильченко, «Деловая столица»

25.01.2023, 15:13

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Вырисовывается что-то интересное.

Пока Генри Киссинджер в очередной раз возмущал украинскую публику на Давосском форуме, Москва готовилась к дальнейшему разрыву с цивилизацией. И между этими сюжетами есть любопытная связь.

Итак, напомним, бывший госсекретарь США заявил, что «идея нейтральной Украины в нынешних условиях уже не имеет смысла», а ее членство в Альянсе было бы «подходящим исходом» в сложившейся ситуации.

Ранее Киссинджер не поддерживал вступление Украины в НАТО. А, в мае прошлого года, на предыдущем Давосе, он высказал мнение о возможном перемирии, и начале переговоров между Украиной и Россией после возврата к статус-кво 23.02.22. Это было воспринято как призыв к Киеву отказаться от части своих территорий ради мира, но в начале июля Киссенджер, в интервью Time уточнил свою позицию.

«Сейчас Россия по-прежнему оккупирует 15 процентов довоенной территории Украины. Они должны быть возвращены Украине, прежде чем можно будет установить прекращение огня. Спорная территория - это небольшой уголок Донбасса, около 4,5%, и Крым. — Я просто имел в виду, что она должна иметь отдельный статус в любых переговорах».

Тем временем, Россия начала процедуру выхода из пакета европейских конвенций: 21 международное соглашение, участвовать в которых могут только государства-члены СЕ и 41 договор, в котором должны участвовать члены СЕ, но могут участвовать и государства, не состоящие в нем.

Это не стало неожиданностью. В феврале прошлого года Москву исключили из Совета Европы, а в марте она объявила, что уходит сама – мол, не больно-то и хотелось. Денонсация конвенций была в этой связи логичным шагом, но Путин медлил, явно на что-то надеясь. И вот, надежды иссякли: 30 декабря с предложением денонсировать весь пакет российских обязательств перед ЕС выступило Правительство РФ, а 9 января Путин внес в ГД законопроект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В рамках этой конвенции СЕ мониторил уровень коррупции в России, а Москва, нехотя, и через раз, но все-таки ее подбривала. Сейчас с этим покончено и коррупция может уже не скрывать свою ключевую роль в устройстве российской государственности. Второй законопроект – о денонсации пакета договоров СЕ – того, в котором 21 соглашение, был неделей позже. В пакет входят, в основном, уставные и протокольные документы, но также две европейские конвенции, по правам человека и о пресечении терроризма, и две хартии — местного самоуправления и социальная.

Первым следствием денонсации станут поправки в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении». Сейчас пределы их ужесточения ограничивают конвенции, которые Путин хочет отменить. Кроме того, антитеррористическая конвенция вступает в противоречие с легализацией ЧВК «Вагнер», получившей юридическую форму акционерного общества «ЧВК Вагнер Центр».

Из суммы юридических маневров Путина и заявления Киссинджера определенно вырисовывается что-то интересное.

СССР 2.0

Понятно, что Россия плевать хотела на все европейские договоры и конвенции, и систематически ими… пренебрегала. Но до сих пор она, по крайней мере, делала вид, что их исполняет (а вы докажите, что нет!). А сейчас Россия демонстративно уходит в другое, иноправовое пространство, где даже понятий, на которых построено европейское гуманитарное право, нет. И не просто уходит, а громко хлопает дверью. Этот хлопок – методичка для российской публики: «Мы уходим в свой, отдельный мир, с подкидным дураком и Захаровой в кокошнике. Это нам ближе и роднее, чем западный блэкджек с трансгендерами с заниженной социальной ответственностью, в который нас постоянно обжуливают!».

Это означает, что план «Киев берем за три дня, Запад утирается, мы с невозмутимым видом продаем ему газ и нефть» уже не актуален. Путин больше не надеется прогнуть Европу, и запустил план «Б»: «СССР 2.0» в параллельном измерении.

План вполне прозрачен: коль скоро Кремлю не удалось при помощи терроризма, криминала и коррупции манипулировать Западом, то от Запада, прельщающего россиян сатанинскими соблазнами, их следует отгородить. Но полной изоляции мешает технологическая слабость России. И Путин намерен наладить экспорт технологий через незападные страны. Конечно, такие технологии будут четвертой свежести, но Путину хватит и их, а то, чего нельзя купить, можно попробовать украсть, если очень нужно. По сути, это КНДР, только очень большая. Или СССР 2.0, с учетом того, что КНДР – калька с позднесталинского СССР.

Но, в отличие от КНДР, которая не нужна никому, ресурсы, добываемые на территории РФ, нужны всем. Просто отменить санкции Запад не сможет, поскольку тогда Кремль, торгуя с ним напрямую, вернется к плану А. Но если поставка сырья в обход санкций не будет налажена, это вызовет у Запада соблазн поменять режим в Кремле, и он, пусть не сразу, в силах это сделать.

Как компромисс, нужна цепочка через третьи незападные страны: Китай, Индия, Турция, и далее, список будет продолжен. Они закупают у РФ сырье, и продают Западу продукты его первичной переработки. Запад следит, чтобы в Россию через эти страны не попадали передовые технологии. При такой схеме даже дипломатические отношения между РФ и западными странами, в принципе, не нужны. Напротив, лучше, если их не будет – так спокойнее и Кремлю, и коллективному Западу.

Конечно, Путину придется отлаживать схему стран-прокладок. Она неминуемо снизит доходы РФ, это видно на примере торговли с Китаем. Но если заставить покупателей-третьемирцев конкурировать, доходы, даже при наличии западного давления «предельных цен», можно будет поднять. Потери все равно неизбежны, но такова цена спасения российской стабильности, неизменной со времен Ивана III. И в Кремле на отладку этой схемы уже нацелились: в списке участников саммита G20, запланированного на 9-10 сентября в Нью-Дели, появился Путин. Индия пока это не прокомментировала, но еще и рано. До сентября много времени, всякое может случиться.

Насколько реален запасной план Путина?

Рабочий план, с какой стороны ни взгляни. Подстраховавшись ЯО, Путин и его окружение смогут оставаться у власти очень долго. Западу будет проще смириться с существованием русской дыры, чем пытаться с ней что-то сделать, рискуя получить либо Третью Мировую, либо гражданскую войну, на огромной территории и с ядерным оружием. Западу сейчас выгоднее поискать компромисс с Путиным, который тоже не против изоляции, как ничьей. Если изолировать Россию как источник криминала и коррупции, то что-то, конечно, просочится и через третьи страны. Но скупать пачками европейских политиков, как в старые добрые времена разрядки и «друзей Запада» в Кремле, Москве будет уже сложнее. Нужно только, чтобы ярлык «токсично» оставался приклеен к России и постоянно обновлялся.

В целом, все вырисовывается довольно приемлемо. На юго-востоке от России – третьи страны, через них она торгует сырьем, закупает разрешенное, и нелегально тащит то, что ей запрещено, с большим или меньшим успехом. На Западе – железный занавес, там Украина, и война с ней, конца которой не видно. Война — отдельный разговор, но, в остальном и для коллективного Запада, и для Кремля Железный занавес 2.0, за которым Россия будет потихоньку гнить и деградировать — удобный вариант отсрочки. На какой срок – неизвестно. Может быть, на 20 лет, а, может, и на 120. Но нужно отметить две важные детали.

Первое: мир Путину не нужен. Ему нужно лишь снизить интенсивность конфликта до уровня, каким он был с 2014 года до 23.02. 2022, или чуть выше. Победа на триумфальных для Путина условиях невозможна. Любые другие, из-за завышенных пропагандой ожиданий, будут восприняты россиянами как поражение. Рейтинг Путина резко упадет, возникнет опасность дворцового переворота. А еще, когда за войной наступает мир, с ним приходят ожидания лучшей жизни. Но путинская власть не способна улучшить жизнь россиян. И потому Путину выгоднее списывать ухудшение жизни на длящееся противостояние с Западом. Так что и санкции Путину (но не России!) только на пользу.

В режиме вялотекущей войны, уже не Холодной, но и не горячей, а Чуть Теплой, Россия, замкнувшись от мира, может существовать десятилетиями. А в условиях полувоенного положения безо всяких проблем проведет и выборы в 2024 году, получив любой запланированный результат и проведя Путина на очередной срок.

Второе: судя по всему, президент России отменно здоров, и может прожить и до 90, и до ста лет. Ложные слухи о тяжелом, заболевании Путина оставляющем ему считанные дни-недели-месяцы жизни распускаются российскими спецслужбами, чтобы склонить Запад к осторожной «неэскалации конфликта» в ожидании его скорой смерти.

Что до России, то этого динозавра распилят на стейки, вероятно, уже в совсем ином, посткапиталистическом мире. Конечно, роман Войновича про Россию 2042 года, пророческий, и сбывается с поразительной точностью, но падение режима МОСКОРЕПа прописано там неубедительно. Не с чего ему было падать, он мог еще сто лет простоять.

Российская популяция, а никакой не «народ» воспримет путинский план Б без проблем. Бегство от мобилизации ее изрядно выхолостило, сопротивляться некому, да и раньше почти не было кому. Несогласных, кто еще остался и не затаился, либо выдавят из страны, либо публично, под аплодисменты лучших людей города, казнят — тут кому как повезет. Большая часть уехавших через год-другой вернется или будет принудительно возвращена к родным березкам, и заскулит у входа, вымаливая прощения. Главное — не позволять им собираться по новому месту жительства в маленькие «России за Путина», а сразу лишать за такие номера вида на жительство, или даже гражданства, и давать пинка на историческую Родину. Тогда все прекрасно сработает. Тлеющая конфронтация между Россией и Западом этому поможет, а частные случаи явно складываются в общий тренд. Пусть духи прокурора Палмера, сенатора Маккарти и премьера Черчилля помогут Западу в том, чтобы такая практика стала повсеместной.

Более того, «многонациональный российский народ» (который вообще не народ, а программируемая через зомбоящик толпа с фальшивой исторической памятью) тоже будет счастлив, когда его поведут от победы к победе (к деградации, одичанию и вымиранию!). Предкам этих людей, и им самим, целый век выдают за «великую эпоху» лютую деградацию и дегуманизацию СССР. Так же легко они проглотят и все ужасы русского постсовка.

А что же Киссинджер?

Предложение Киссинджера, подробно изложенное в статье, вышедшей 17 декабря, не противоречит поддержке им вступления Украины в НАТО. Напротив, это детали единого плана, который Киссинджер изложил в статье подробно, видя, что его краткие реплики остаются непонятыми.

План исходит из того, что, хотя война в Украине ослабляет Россию, она разрушает и Украину. Никакая, даже сколь угодно щедрая, помощь Запада не может решить эту проблему полностью. Украинцев меньше, чем русских, и война «до победы», понимая под победой полное освобождение территории Украины, включая Крым, обескровит украинский народ, как обескровила французов Первая Мировая война. Кроме того, даже выход ВСУ на границы 1991 года ничего нам не гарантирует. Границы проведены так, что при наличии России, которая не может быть ничем, кроме криминальной империи, они не обеспечат Украине безопасности. Россию нужно разгромить полностью, и, желательно, поделить, а границы пересмотреть в плане безопасности для Украины, сдвинув их на северо-восток. Но попытка добиться этого «в лоб» будет иметь еще более высокую цену. Можно получить, в итоге, хотя и победившую, благодаря западной поддержке, но обескровленную и разрушенную Украину, которая не оправится от потерь и за век.

Поэтому, в логике Киссинджера, первоочередная задача не в том, чтобы разгромить и примерно наказать Россию, а, в том, чтобы спасти Украину и украинский народ – вернувшуюся в Европу нацию. Вопрос, что делать с Россией остается на повестке дня, но это менее приоритетная задача. А чтобы спасти Украину, нужно как можно скорее перевести противостояние из военной плоскости в экономическую и политическую, проведя линию разграничения и прекратив на ней огонь. Или хотя бы снизив его интенсивность, перейдя к позиционной войне (и бесконечным переговорам, без какого-либо эффекта). При этом все претензии к России остаются, а значит, остается и повод для санкций. А также повод для создания мощной линии обороны по линии разграничения и укрепления украинской армии. И, наконец, для вступления Украины в НАТО,

Устав НАТО гибок, он не запрещает прямо принимать в Альянс страны с неурегулированными территориальными проблемами. И ст.5 Устава НАТО тоже может толковаться гибко, а в договоре о вступлении Украины в НАТО можно отдельно прописать ее толкование до полного урегулирования территориальных проблем. К примеру, она может вступать в действие при нарушении Россией линии прекращения огня. Проходящей, увы, но тут надо быть реалистами, по украинской территории. Это неприятно, но лучше Украина без части территорий, чем вся территория без Украины и украинцев.

Незавершенный конфликт и связанная с ним необходимость крепить армию, ненавидеть Россию и готовить освобождение и возвращение в Украину всех наших территорий будут нам на пользу, если мы сумеем минимизировать в нем наши потери. А Киссинджер как раз и хочет сохранить украинские жизни. Плюс, при грамотной дипломатии его план может побудить Запад помочь нам стать его витриной на восточной границе. В чем же Киссинджер неправ?

Возврат к линии 23.02 — не принципиальное положение. Линию нужно проводить там, где Россия будет достаточно избита, чтобы быть готовой заключить перемирие на наших условиях. Пока она к перемирию не готова вообще, и ее нужно продолжать бить.

А сможет ли НАТО последовать совету Киссинджера и принять Украину с незавершенным конфликтом и частью территорий под российской оккупацией? Тут нет точного ответа: Альянс разросся, стал слишком велик, и потому плохо управляем. Сегодня НАТО пребывает в перманентном кризисе – история с приемом Швеции и Финляндии показала это очень ярко. Возможно, обсуждение приема в НАТО Украины в рамках плана Киссинджера поможет найти и путь преодоления общего кризиса НАТО.

Что же касается России, то она неизбежно распадется. Нам просто нужно набраться терпения, крепить оборону и давить русских нацистов всеми возможными способами, везде, где это возможно. Есть шансы и на то, что РФ в обозримом будущем не сможет обслуживать свое ядерное оружие. КНДР сможет (хотя не факт, что имеет), Иран сможет, если сделает, а Россия не сможет. Причина тоже очевидна: в КНДР и Иране есть идеология и есть нация. Да, и там и там налицо уродливая идеология, и больная нация, но они есть. А в России нет ни нации, ни объединяющей идеи. Любой российской проект по этой причине обречен на разворовывание. Разворуют и ядерную отрасль, если только уже не разворовали, и российское ЯО не стало блефом. Проверять это на практике никто не захочет, но такая ситуация вовсе не исключена. Во всяком случае, судя по состоянию обычных вооружений, работоспособных боеголовок у Путина куда меньше, чем заявленных.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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