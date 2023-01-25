Борислав Береза: ВСУ с помощью HIMARS достают до любых российских казарм в Украине 2 25.01.2023, 15:31

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Борислав Береза

Русские «мобики» гибнут тысячами.

В Мариуполе вчера произошел мощный взрыв в казарме с 200 российскими оккупантами и это уже не первый случай.

О судьбе «мобиков» в Украине сайт Charter97.org поговорил с экс-депутатом Верховной Рады Украины и членом украинской делегации в ПАСЕ Бориславом Березой:

- Подобное будет продолжаться до того момента, пока в Украине будет хоть один оккупант. Соответственно, чем меньше оккупантов, тем ближе победа Украины и окончание войны. Речь идет об уничтожении оккупантов независимо от того, кто они: «вагнеровцы», «чмобики», кадровые военные или наемники из других стран.

Как это было недавно с выпускниками макеевского ПТУ, которые в составе 600 человек отправились на тот свет. Вот и с этими в Мариуполе так. Других вариантов нет.

- Украинская разведка сообщает, что Путин планирует мобилизовать еще 500 тысяч. Как подобные удары Украины по скоплениям оккупантов влияют на будущих «мобиков»?

- Недавно в своем телеграм-канале «Березовый сок» я публиковал видео саратовских «чмобиков», которые зная, что произошло в Макеевке, не захотели ехать на фронт. Даже под угрозой ареста или задержания. Это прекрасная иллюстрация того, как демотивирует российских солдат истории, которые происходят с их коллегами. Таких историй с каждым днем будет все больше и больше, потому что благодаря HIMARS мы сейчас достаем практически до любых казарм, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях Украины.

Чем больше будет таких историй, тем меньше желания у них будет воевать. Даже за деньгами они не очень хотят в Украину ехать. Вчера The New York Times опубликовал потрясающие спутниковые фотографии, на которых видно кладбище в станице Бакинская в Краснодарском крае, которое за два месяца увеличилось в семь раз. Подчеркну, что это кладбище, на котором похоронены «вагнеровцы». По статистике гражданской организации «Русь сидящая», которая отслеживает сидельцев и их родственников, из 50 тысяч мобилизованных сейчас воюет только 10 тысяч, а остальные 40 тысяч либо уничтожены, либо у них оторваны руки-ноги, либо сбежали с оружием и где-то бродят по России.

Это тоже показывает потери Кремля. Минус 40 тысяч - это прекрасный результат. Я готов в сотый раз повторить, что уничтожение оккупантов приближает победу. Мы продолжим это делать, а демотивация будет делать свое дело.

- Российские «мобики» из Ярославской области, которые ранее публично пожаловались на свое командование и плохое обеспечение «второй армии мира», перестали выходить на связь. Как вы считаете, ждет ли нас больше подобных бунтов?

- Инстинкт самосохранения подталкивает «чмобиков» к высказыванию своей позиции, а их потом задерживают и, скорее всего, садят. Но есть такая поговорка - лучше пусть меня судят 12, чем несут шестеро на кладбище.

Они предпочитают, чтобы их судили, а не казнили. Приезд в Украину - это казнь, попадание в мясорубку с воинами ВСУ для россиян не несет ничего хорошего. Вообще, скажу я вам, у россиян какая-то странная непереносимость Украины, видимо, аллергическая реакция. Они здесь дохнут просто тысячами.

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