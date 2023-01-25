Белорусам обещают по 2000 рублей — взамен нужна дата рождения 25.01.2023, 15:58

1,920

В стране появился новый вид мошенничества.

Мошенники продолжают искать способы, чтобы вы расстались с деньгами.

На одну из таких схем обратили внимание читатели Оnliner — достаточно назвать только свою дату рождения, чтобы получить 2000 рублей. Вот как выглядит очередной нелепый развод.

Мошенническая схема маскируется под новость о том, что якобы каждой семье с ребенком положена выплата 2000 рублей. Чтобы получить деньги, предлагают заполнить форму по ссылке с адресом https://presidentby.site, который схож с president.gov.by.

По факту достаточно указать одну дату рождения (завтрашняя дата тоже подходит), ввести любой символ или даже ничего не заполнять — вам сразу предложат 1843 рубля и два «способа получения».

Естественно, формы, куда предлагают ввести данные, ничего общего с реальными банками не имеют, цель — получить ваши логин и пароль, а затем и доступ к деньгам.

Если ввести любую абракадабру (но мошенники рассчитывают, конечно, на реальные пароли от интернет-банкинга), появится такое сообщение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».