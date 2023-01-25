В Гродно в суде над политзаключенным Андреем Почобутом начали допрашивать свидетелей 25.01.2023, 16:32

Судебный процесс ведет Дмитрий Бубенчик.

Гродненский областной суд продолжает разбирательство по уголовному делу в отношении известного гродненского журналиста и члена «Союза поляков Беларуси» Андрея Почобута, сообщают правозащитники.

Судебный процесс, который начался 16 января, ведет судья Дмитрий Бубенчик.

Политзаключенного журналиста обвиняют в «призывах к действиям ограничительного характера», направленным на «причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь» (ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса), а также в «разжигании иной социальной вражды и розни» (ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса).

Андрей Почобут был задержан 25 марта 2021 года в Гродно после обыска в своем доме. Затем его доставили в Центральный аппарат Следственного комитета в Минске, где состоялся допрос. Журналиста оставили под стражей в СИЗО-1 на Володарского в статусе подозреваемого по уголовному делу по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса. Затем Почобута перевели в жодинскую следственную тюрьму № 8. Сейчас он содержится в тюрьме № 1 Гродно.

Процесс по делу журналиста неоднократно переносили: сначала судебное разбирательство назначили на 28 ноября, затем на 9 января, теперь — на 16 января 2023 г.

4 октября 2022 г. КГБ включил журналиста в «Перечень лиц, причастных к террористической деятельности».

Судебный процесс проходит в закрытом режиме. После того как прокурор зачитал обвинения, в суде начался допрос свидетелей по делу.

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