Где же «Армата» Т-14? 3 Telegram-канал «СерпомПо»

25.01.2023, 17:05

5,712

Этот российский танк катают на парадах с 2015-го года.

На фоне новостей о блестящем достижении «демилитаризации» Путина - поставках Украине странами НАТО танков «Леопард» и «Абрамс», вновь встает вопрос об оружии «аналоговнет» - танке «Армата» Т-14.

Британская разведка сообщает, что вроде бы небольшое количество этих машин недавно поступило в войска, но там их приняли «без энтузиазма», т.к. машины находятся «в плохом состоянии».

Вражеские наветы? И непонятно, почему речь идет о поставках всего нескольких машин. Ведь «Армату» катают на парадах с 2015-го (!) года. В войсках давно должны быть сотни Т-14.

Этому танку пели такие дифирамбы, что голова кружилась от описанных возможностей: необитаемая башня, динамическое бронирование «Малахит», активная защита «Афганит», «стелс-танк», «неспособность «Леопард-2» пробить защиту Т-14».

Еще, согласно «Раше Тудэй», которая гнала эту новость в 2015 году на Запад, «Т-14 будет дистанционно управляемым, а также к 2017—2018 годам будут выпущены прототипы Т-14 без экипажа и управляемые роботом с искусственным интеллектом». О, робот Федор! Неужели это опять ты? Твой интеллект снова расцвел?

Боевым действиям в Украине скоро исполнится год. И вот только сейчас, и то, по данным иностранной разведки, на передовую отправили некую экспериментальную партию танков Т-14. Не отправить ли с инспекцией по заводам грозного председателя Медведева? А то неувязочка выходит с парадной пропагандой, которая ведется в нашей стране милитаристами с 2015 года.

Что же вы, начальники, обманывали народ российский? Зачем показывать на парадах то, что не поступает в войска, является, насколько мы понимаем, опытными образцами? И так годами.

У нас в стране многое секретно. Наблюдая за происходящим, мы считаем, что секретность, установленная начальством, призвана скрывать провалы руководства и обман. Это ее основные функции.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».