У России есть серьезные поводы для истерики Олег Жданов

25.01.2023, 17:27

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Олег Жданов

Кремль не имеет физической возможности влиять на ситуацию на линии фронта.

Немецкое правительство наконец приняло официальное решение о передаче танков Leopard-2 Украине, что переводит отношения между нашей страной и западными партнерами на другой уровень. Этот шаг свидетельствует о том, что еще один барьер, который препятствовал передаче Украине вооружений, снят. Теперь поставки танков и много другого пойдут проще – как говорят, где один, там и два.

Тем более, старт довольно серьезный: цель союзников – быстро собрать два танковых батальона с танками Leopard-2 для Украины. А их батальон – больше, чем наш: из двух их батальонов мы сделаем себе танковую бригаду.

А ведь Leopard-2 – это совершенно другое поколение вооружений, в этом и преимущество этого танка, и советские-российские танки, которыми сегодня воюет Россия, очень уступают Leopard-2 в его огневых возможностях, живучести на поле боя и маневренности.

Теперь для Украины открываются хорошие возможности. Прежде всего, теперь нам не придется бегать по всему континенту в поисках танков советского образца – нам будут давать те танки, которые есть сегодня в странах-членах НАТО.

Плюс откроется окно возможностей для дополнительных поставок. Великобритания и так дает свои Challenger, и в этом решении она ни от кого не зависит, поскольку это ее танки. Британский премьер Риши Сунак уже огласил решение о передаче Украине этих танков. Теперь уже и Франция начала задумываться о том, почему бы французские танки Leclerc не повоевали в Украине в составе ВСУ.

Следующий пакет помощи Украине без споров, обсуждений и разных передряг запросто может включать очередную партию танков типа Leopard-2, Leclerc, Challenger и Abrams.

Кстати, США тоже сделали заявление о своей готовности дать Украине танки Abrams. И эти танки сейчас очень близко к Украине – в Польше. Поляки получили первую партию Abrams и сегодня вполне могут вести разговор об их дальнейшей передаче.

Одним словом, теперь у Украины весьма неплохие перспективы отразить новое наступление России. Для нас на сегодняшний день это намного важнее и намного ближе, чем перспектива контрнаступления. О контрнаступлении будем говорить после того, как успешно проведем оборонительную операцию по отражению возможного наступления российских войск.

С западными танками нам будет намного проще. Ведь Leopard-2 повышают наши возможности в разы. В принципе, танк – это в большей степени наступательное вооружение, но, тем не менее, в обороне он тоже позволит оказать очень мощную поддержку нашей пехоте. Ведь Leopard-2 очень мощный по своей точности и прочим возможностям. Не зря Leopard-2 уже лет 20 не уходит с пьедестала лучших танков мира.

Безусловно, начало поставок западных танков Украине не заставит Россию отказаться от своих планов. Она просто не может этого сделать, ведь политическая ситуация в РФ такова, что Путин уже не может ничего изменить, даже свои ближайшие планы. Поэтому на поведении Российской Федерации получение Украиной Leopard-2 не отразится никак.

А вот на реакции россиян это очень отразится. Это будет колоссальная истерика, потому что в имиджевом плане они получают еще одно поражение на поле боя.

Россия, конечно, может, кричать, что она воюет с НАТО, но для нас это не ново: она кричала это же, и когда мы получали Javelin или NLAW, и когда мы получали артиллерию западного образца. Россия истерит, что воюет с НАТО, но в НАТО еще об этом не знают. Тут как в одесском анекдоте: НАТО еще на войну не приходило, а у русских уже 200 тысяч потерь.

В любом случае, это будет чисто эмоциональная истерика России, потому что на сегодняшний день она не имеет физической возможности влиять на ситуацию на линии фронта – ей нечем. Ну пойдут российские войска в очередную атаку без бронетехники – будет то же самое, что было на запорожском направлении.

Олег Жданов, «Главред»

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