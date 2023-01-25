Вакарчук прокомментировал приговор белорусской певице, которую арестовали за исполнение его песни 25.01.2023, 17:55

Святослав Вакарчук

Лидер «Океана Эльзы» поддержал Мерием Герасименко.

Беларусь живет в оруэлловской реальности. Об этом лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил в эфире телеканала «1+1». Украинский музыкант поддержал белорусскую певицу Мерием Герасименко, которую арестовали за исполнение его песни «Обійми» .

— В данном случае это типичные репрессивные методы. Мне очень жаль эту прекрасную девушку, которая, я надеюсь, найдет силы и достойно пройдет это испытание. (…) Хочется и ей и всем остальным, абсолютно незаконно осужденным, или тем, кто ждет суда, — пожелать сил, стойкости. Мы их, безусловно, в этом поддерживаем морально, — сказал Вакарчук.

Музыкант подчеркнул, что сначала причиной задержания Герасименко белорусские пропагандисты назвали исполнение ею песни на украинском языке, а потом заявили, что причиной стало то, что артистка перечисляла средства на украинскую армию:

— Я не могу понять, почему донатить украинской армии — это нарушение общественного порядка… Это как в книге Оруэлла. Это совсем другой мир, от которого, слава Богу, мы, украинцы, отошли в 1991 году и точно никогда не вернемся. Ценой страшных жертв, ценой своих усилий мы платим за то, чтобы не вернуться в этот кошмар, в котором находится Беларусь и Россия, — отметил певец.

Приговоры Мерием Герасименко и другим белорусским политзаключенным лидер «Океана Эльзы» назвал «абсурдными».

— Мы тут удивляемся таким абсолютно абсурдным для нас, для обычных людей, приговорам, а там (в Беларуси — Прим. ред.) люди в этом живут, — сказал Вакарчук.

Как писал сайт Charter97.org, певицу Мерием Герасименко, которая исполнила украинскую песню, приговорили к трем годам «домашней химии».

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