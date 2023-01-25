Специалист про уровень белорусского хоккея: Команды ковыряются в своем болоте 25.01.2023, 18:27

Приглашать возможно только россиян.

Специалист, который работает в белорусском хоккее, рассказал сайту tribuna.com на условиях анонимности, в каком состоянии в стране сейчас находится этот вид спорта и как бан повлиял на его развитие:

– Команды ковыряются в своем болоте, и понять, на каком они сейчас уровне, очень тяжело. При этом, очевидно, уровень чемпионата, всего белорусского хоккея упал. Нет у нас мастеров, нет классных игроков. Турнир стал более равным, уже нет двузначных счетов в матчах, большинство игр заканчивается в одну-две шайбы. Но это произошло не за счет того, что слабые подтянулись к сильным, а за счет того, что деградировали флагманы Экстралиги - «Юность», «Шахтер», «Неман», «Гомель». Сейчас это совсем не те команды, которые были еще несколько лет назад. Почему? Уровень зарплат в клубах не такой, как раньше, уже совсем другие деньги. Соответственно, приглашать возможно только россиян. Да и то, будем откровенны, не самого лучшего качества.

Повторюсь, Экстралига сейчас – это такое болотце, где команды живут своей жизнью. Как бы они выступили в Лиге чемпионов, например? Однозначно хуже, чем в прошлые годы. Такой вывод можно сделать хотя бы на основе составов, которыми располагают ведущие клубы Беларуси.

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