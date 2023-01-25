В четверг в Беларуси ожидается до +2 градусов 25.01.2023, 19:43

Ночью — от 0 до 6 градусов мороза.

Слабый туман и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет преобладать облачная погода. Местами прогнозируются небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха — от 0 до 6 градусов мороза. Днем температура воздуха составит минус 3 - плюс 2 градуса.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».