Зеленский и Столтенберг обсудили расширение «танковой коалиции» для поддержки Украины

Зеленский и Столтенберг обсудили расширение «танковой коалиции» для поддержки Украины1
- 25.01.2023, 19:55
Также они обсудили разблокирование принципиально новых видов вооружения для Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 января провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Об этом Зеленский сообщил в Facebook.
«Обсудили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение «танковой коалиции», разблокирование принципиально новых видов вооружения», – написал глава государства.
Зеленский рассказал, что в беседе со Столтенбергом также говорил «о необходимых шагах на пути дальнейшей интеграции в НАТО» Украины.