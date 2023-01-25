Зеленский и Столтенберг обсудили расширение «танковой коалиции» для поддержки Украины 1 25.01.2023, 19:55

архивное фото

Также они обсудили разблокирование принципиально новых видов вооружения для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 января провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

«Обсудили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение «танковой коалиции», разблокирование принципиально новых видов вооружения», – написал глава государства.

Зеленский рассказал, что в беседе со Столтенбергом также говорил «о необходимых шагах на пути дальнейшей интеграции в НАТО» Украины.

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