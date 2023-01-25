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В центре Гродно продают огромный дворец

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  • 25.01.2023, 20:02
В центре Гродно продают огромный дворец

Он принадлежал известному роду Масальских.

В центре Гродно продают огромный дворец за 2 миллиона рублей. Дворец, ранее принадлежавший известному роду Масальских, расположен на улице Замковой. По информации Гродненского центра недвижимости, проведения торгов запланировано на 16 февраля.

Указано, что здание было построено в 1882 году и является историко-культурной ценностью. Площадь дворца составляет 2200 квадратных метров. Уточняется, что к нему подведены все необходимые коммуникации. Речь идет об отоплении, воде, электричестве, а также канализации. С 1970-х годов в здании находилось общежитие медуниверситета, однако в 2020 году было принято решение людей из него выселить, а дворец отдать в собственность городу.

Проведение аукциона запланировано на 16 февраля. Стартовая цена - 2 041 561 рубль. Последний день, когда можно будет подать заявку на участие, — 10 февраля до 16 часов.

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