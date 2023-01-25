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Компания Baykar передала Украине два беспилотника

  • 25.01.2023, 20:05
Компания Baykar передала Украине два беспилотника

Бесплатно.

Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что Baykar передала дроны бесплатно для помощи ВСУ и народу Украины для защиты от российских оккупантов.

«Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена», - написали в ГУР.

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