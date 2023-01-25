Компания Baykar передала Украине два беспилотника
- 25.01.2023, 20:05
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Украина получила от турецкой оборонной компании Baykar два беспилотника Bayraktar TB2.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Отмечается, что Baykar передала дроны бесплатно для помощи ВСУ и народу Украины для защиты от российских оккупантов.
«Мы безгранично благодарны компании Baykar за бескомпромиссную и постоянную поддержку в самые тяжелые для нашего государства времена», - написали в ГУР.