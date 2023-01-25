Сколько времени будет у Украины для подготовки в случае наступления из Беларуси 25.01.2023, 20:12

Ответ украинских пограничников.

С момента формирования наступательной группировки в Беларуси до ее возможного вторжения в Украину пройдет как минимум 2 недели, так что у наших защитников будет время тщательно подготовиться.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко в эфире телемарафона.

По его словам, в настоящее время противник не создал ни одной наступательной группировки на территории Беларуси, поэтому реальных угроз для Украины с этого направления нет. Так, в стране находятся от 6 до 10 тысяч российских военных, который участвуют в совместных учениях.

Он подчеркнул, что украинские военные отслеживают ситуацию в Беларуси и готовы к любому развитию событий.

Дейнеко отметил, что у Украины будет время для подготовки от момента возможного формирования группировки в Беларуси до ее вторжения.

«У нас будет как минимум 2 недели. Наша разведка работает очень хорошо, стабильно. Никаких планов врага от наших разведчиков скрыть нельзя», - сказал он.

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