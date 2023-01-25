закрыть
25 января 2023, среда, 23:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Слепаков выпустил сатирическую «колыбельную» о гибели российских солдат в Украине

14
  • 25.01.2023, 22:00
  • 9,328
Слепаков выпустил сатирическую «колыбельную» о гибели российских солдат в Украине
Семен Слепаков

Песня состоит из нарративов российских пропагандистов.

Российский юморист Семен Слепаков от имени России спел сатирическую колыбельную, посвященной погибшим оккупантам. Он создал песню из нарративов пропагандистов. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах Слепаков сыграл на гитаре и спел от имени матери погибшего солдата РФ и самой России. Он представил рассказ трехлетнему малышу о двух его братьях - «предателе» и «герое».

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, весной 2022 года, Семен Слепаков покинул Россию вместе с родителями и 92-летней бабушкой и переехал в Израиль.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко
Смотреть невыносимо, но обязательно
Смотреть невыносимо, но обязательно Ирина Халип