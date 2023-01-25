Слепаков выпустил сатирическую «колыбельную» о гибели российских солдат в Украине 14 25.01.2023, 22:00

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Семен Слепаков

Песня состоит из нарративов российских пропагандистов.

Российский юморист Семен Слепаков от имени России спел сатирическую колыбельную, посвященной погибшим оккупантам. Он создал песню из нарративов пропагандистов. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах Слепаков сыграл на гитаре и спел от имени матери погибшего солдата РФ и самой России. Он представил рассказ трехлетнему малышу о двух его братьях - «предателе» и «герое».

После полномасштабного вторжения РФ в Украину, весной 2022 года, Семен Слепаков покинул Россию вместе с родителями и 92-летней бабушкой и переехал в Израиль.

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