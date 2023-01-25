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Стало известно, кто побил окна в Могилевском костеле

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  • 25.01.2023, 22:07
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Стало известно, кто побил окна в Могилевском костеле

Действия вандалов зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Оказалось, что атаку на костел святого Станислава в Могилеве совершили двое молодых людей, которые были пьяны — 17 и 18 лет. Действия вандалов зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Двое парней, один из которых ранее был судим, пробрались на территорию костела, преодолев ограждение, после чего старший бросил несколько камней в окна памятника архитектуры.

Младший, в свою очередь, позарился на вертеп, организованный на входе в костел — украл из нее фигурку осленка.

По факту хулиганства заведено уголовное дело.

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