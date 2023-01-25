Почему миру нужна победа Украины 1 Тимоти Снайдер

25.01.2023, 22:37

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Тимоти Снайдер

15 очень важных причин.

Украинцы дали нам шанс перевернуть этот век, дали шанс на свободу и безопасность, которых мы не смогли бы добиться своими силами.

Зачем миру украинская победа?

1. Чтобы остановить злодеяния. Оккупация России — это геноцид. Везде, где украинцы возвращают себе территорию, они спасают жизни и восстанавливают принцип, согласно которому люди имеют право не подвергаться пыткам, депортации и убийствам.

2. Чтобы сохранить международный правопорядок. Его основа заключается в том, что одна страна не может вторгнуться в другую и аннексировать ее территорию, как это стремится сделать Россия. Агрессивная война России явно незаконна, но правовой порядок себя не защищает.

3. Чтобы покончить с эпохой империи. Это могла быть последняя война, которая велась согласно колониальной логике, из которого следует, что других государств и народов не существует. Но этот поворотный момент может быть достигнут только в случае проигрыша России.

4. Чтобы отстоять мирный проект Евросоюза. Война России направлена не только против Украины, но и против более широкой идеи о том, что европейские государства могут мирно сотрудничать. Если имперский проект возьмёт верх, интеграция потерпит неудачу.

5. Чтобы дать шанс правовому государству в России. Пока Россия ведет имперские войны, она находится в ловушке репрессивной внутренней политики. Будущие поколения россиян могли бы жить лучше и свободнее, но только в том случае, если Россия проиграет эту войну.

6. Чтобы ослабить престиж тиранов. В этом столетии тенденции склонялись к авторитаризму, с путинизмом как силой и моделью. Его поражение от демократии меняет эту тенденцию. Фашизм основан на силе и дискредитируется поражением.

7. Чтобы напомнить нам, что демократия — лучшая система. Украинцы усвоили идею о том, что они сами выбирают себе лидеров. Идя на риск, чтобы защитить свою демократию, они напоминают нам, что мы все должны действовать, чтобы защитить нашу.

8. Чтобы снять угрозу большой войны в Европе. На протяжении десятилетий конфронтация с СССР, а затем с Россией была сценарием региональной войны. Победа Украины устраняет этот сценарий, делая неправдоподобным еще одно российское наступление.

9. Чтобы снять угрозу большой войны в Азии. В последние годы китайское вторжение на Тайвань стало ведущим сценарием глобальной войны. Победа Украины научит Пекин тому, что такая наступательная операция стоит дорого и, скорее всего, потерпит неудачу.

10. Чтобы остановить распространение ядерного оружия. Украина отказалась от ядерного оружия. После этого Россия, ядерная держава, вторглась в нее. Если Украина проиграет, страны, которые могут создать ядерное оружие, почувствуют, что им нужно сделать это, чтобы защитить себя.

11. Чтобы уменьшить риск ядерной войны. Победа Украины снижает вероятность двух крупных военных сценариев с участием ядерных держав и работает против распространения ядерного оружия в целом. Ничто не уменьшит риск ядерной войны больше, чем победа Украины.

12. Чтобы предотвратить будущие войны за ресурсы. Российская группа Вагнера не только постоянно совершает военные преступления, но и захватывает полезные ископаемые везде, где только может. Вот почему она воюет в Бахмуте.

13. Чтобы гарантировать наличие запасов продовольствия и предотвратить будущий голод. Украина кормит большую часть мира. Россия угрожает использовать эту еду в качестве оружия. Как выразился один российский пропагандист, «наша единственная надежда — голод».

14. Чтобы ускорить переход от ископаемого топлива к возобновляемым источникам. Путин показывает, какую угрозу будущему представляет углеводородная олигархия. Его превращение источников энергии в оружие ускорило переход к возобновляемым источникам энергии. Это тенденция будет продолжаться, если Россия проиграет.

15. Чтобы утвердить ценность свободы. Несмотря на то, что у них есть все основания определять свободу как противопоставление чему-либо — российской оккупации — украинцы напоминают нам, что на самом деле свобода — это право на что-то, право быть теми, кем они хотят быть, в будущем, которое они могут сами сформировать.

Я — историк политических злодеяний, и лично для меня причина № 1 — поражение продолжающегося российского геноцидного проекта — было бы более чем достаточным основанием, чтобы желать победы Украины. Но каждая из остальных четырнадцати причин тоже имеет огромное значение. Каждая из них предоставляет возможности, о которых мечтают поколения политических деятелей, но почти никогда не получают их. Многое было сделано, но мы еще не видели и не уловили момент.

Такое бывает раз в жизни, и этого нельзя упускать. Украинцы дали нам шанс перевернуть этот век, дали шанс на свободу и безопасность, которых мы не смогли бы добиться своими силами, кем бы мы ни были. Все, что нам нужно сделать — это помочь им победить.

P.S. Что можете сделать лично вы? Поддерживайте связь с избранными вами избранными представителями. Поддерживайте предоставление Украине военной и гуманитарной помощи. Делитесь вашими взглядами. Напишите письмо в редакцию. Распространите где только возможно этот пост. Размахивайте украинским флагом. Наклейте наклейку на свой компьютер. Покупайте и носите Ukrainian merch. Покупайте и носите украинское. В великих делах имеют значение маленькие поступки.

Если вы хотите сохранить жизнь украинским солдатам, подумайте о том, чтобы поддержать Украинскую NGO и международную NGO. Одним из взятых мною и моими замечательными коллегами обязательств был проект «Документируя Украину», который поддерживает тех, кто ведет хронику войны в Украине. Спасибо, что читаете, думаете, заботитесь и действуете.

Тимоти Снайдер, «Новое время»

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