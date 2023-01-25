Данилов: Лукашенко не удержит власть, если решится вступить в войну 1 25.01.2023, 23:04

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Алексей Данилов

Руководство РФ заставляет узурпатора принять участие в активной фазе войны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что белорусский узурпатор Александр Лукашенко в случае вступления в войну на стороне РФ вряд ли удержит страну в ее современном виде. Об этом Данилов сообщил в эфире телемарафона.

«То, что касается Беларуси – непростая ситуация, она находится под оккупацией России уже определенный период времени. Конечно, российское руководство заставляет Лукашенко принять участие в активной фазе войны. Он понимает, что если с его стороны не дай Бог, будет принято такое решение, то в таком виде, в каком есть сегодня Беларусь, будет крайне сложно удержать», – отметил секретарь СНБО.

Данилов заверил, что если Россия решится повторно наступать с территории Беларуси, украинские военные обязательно будут защищать страну.

В то же время он прогнозирует, что в ближайшее время может быть много информационных атак на Украину, но наша страна имеет таких партнеров и международную поддержку, что шансы у России выиграть войну — ноль.

Секретарь Совета нацбезопасности в очередной раз предупредил, что РФ готовится к наступлению через месяц-два.

«У них происходит максимальная концентрация, они сейчас готовятся к наступлению, для нас это не является неожиданностью, мы понимаем, что они в ближайшее время будут начинать свои активные действия. Задействованы все максимально ресурсы, которые у них есть на территории российской федерации, продолжает работать пятое управление ФСБ на территории нашей страны», – добавил Данилов.

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