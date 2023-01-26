Франция доставит в Украину легкие танки AMX10-RC 26.01.2023, 2:06

Колесные танки должны прибыть в следующем месяце.

Первые колесные танки AMX10-RC, которые Франция направляет Украине, будут доставлены в феврале. Об этом сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню в эфире телеканала France 5 25 января, сообщает РБК-Украина.

«Мы хотим действовать как можно быстрее. Я рассчитываю, что первые поставки будут осуществлены в начале февраля», – сказал министр.

Он отметил, что Франция не называет конкретное количество бронемашин, поставляемых Украине, из соображений безопасности. По его словам, россияне планируют нанести удар по логистическим цепочкам и местам, через которые может пройти военная помощь Запада.

«Так что мы более осторожно говорим о сроках и количестве поставок», – отметил он.

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