МОК предложил допустить к международным соревнованиям спортсменов из Беларуси, которые не поддерживают войну 26.01.2023, 3:32

Без флага и гимна.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января опубликовал заявление о солидарности с Украиной, санкциях против Беларуси и России и статусе спортсменов из этих стран. Организация подтвердила введенные ранее ограничения против белорусских и российских спортсменов и даже призвала к их усилению, но предложила допустить к соревнованиям в нейтральном статусе тех, кто не поддержал войну в Украине.

— В России и Беларуси не могут проводиться никакие международные соревнования, организуемые или поддерживаемые международными федерациями или национальными олимпийскими комитетами, — заявили в исполкоме МОК 25 января после консультаций с членами МОК, спортсменами, международными федерациями по видам спорта и национальными олимпийскими комитетами (НОК).

Кроме того, флаг, гимн, цвета или любые другие опознавательные знаки России и Беларуси не должны демонстрироваться ни на одном спортивном мероприятии, в том числе на объекте его проведения.

Никто из российских и белорусских официальных лиц или чиновников не может быть приглашен и аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

В МОК выразили единодушную поддержку украинским спортсменам и олимпийскому сообществу Украины.

Что касается атлетов с российским или белорусским гражданством, «подавляющее большинство» участников консультаций заявили, что «ни одному спортсмену нельзя препятствовать в соревнованиях только из-за его паспорта».

Предлагается дополнительно изучить возможность участия спортсменов из Беларуси и РФ в соревнованиях, однако при определенных условиях.

Так, соревноваться в нейтральном статусе смогут только те спортсмены, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию — не выступали против миротворческой миссии МОК и не выразили активную поддержку войне в Украине, а также соблюдают правила Всемирного антидопингового кодекса. При этом спортсменам в любом случае придется пройти индивидуальную проверку.

— В случае несоблюдения спортсменом критериев допуска или строгих условий участия международные федерации или организаторы соревнований должны немедленно снять его с состязаний, отстранить от дальнейших выступлений и сообщить об инциденте в МОК, — говорится в заявлении.

Напомним, 28 февраля в связи с началом войны в Украине МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать белорусских (и российских) спортсменов к участию в соревнованиях, а также не приглашать к себе официальных лиц этих стран. Это касалось и проведения турниров на территории Беларуси и России. С тех пор за редким исключением белорусы лишены возможности выступать на международных стартах.

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