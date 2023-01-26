Производитель F-16 готов поставлять самолеты тем странам, которые передадут свои истребители Украине 26.01.2023, 5:09

Подробности.

Компания Lockheed Martin, производящая F-16, заявила о готовности поставлять самолеты странам, которые передадут свои борта Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного операционного директора Lockheed Martin Фрэнка Сент-Джона, которое приводит Financial Times.

«Было много разговоров о передаче третьим сторонам F-16, в результате чего страны будут реэкспортировать свои американские самолеты в Украину для защиты воздушного пространства. Lockheed не принимает непосредственного участия в переговорах о возможной поставке Киеву военных самолетов», - заявил Фрэнк Сент-Джон.

По его словам, компания собирается наращивать производство F-16 в Гринвилле (США). Новые самолеты будут нужны странам, которые захотят передать свои борта для Украины.

Издание отмечает, что правительство США должно одобрить продажу или передачу третьим странам истребителей американского производства, а это значит, что европейским странам потребуется политическая поддержка со стороны администрации президента США Джо Байдена. Европейские официальные лица заявили, что реэкспорт F-16 непосредственно в Украину государствами-членами ЕС является одним из вариантов.

Несколько систем вооружения Lockheed играют ключевую роль в поле боя в Украине, в том числе высокомобильная артиллерийская ракетная система (HIMARS), управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS), ракеты Javelin и недавно поставленная система противоракетной обороны Patriot.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».