Россия нанесла ракетные удары по турецким кораблям в Херсоне 7 26.01.2023, 8:07

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На одном из них произошел пожар после взрыва.

Россия при очередном обстреле Херсона попала в турецкие судна Tuzla и Ferahnaz, которые стояли на причале в порту. На Tuzla произошел пожар после взрыва.

Об этом сообщает турецкая газета Hurriyet.

Стоит отметить, что это не последствия удара по Украине вечером 25 января. Видео последствий попадания по Tuzla было опубликовано днем.

«Корабли стоят бок о бок в одном порту. Некоторые из них стоят у причала, а некоторые — на якорной стоянке», - рассказал один из членов команды Ferahnaz.

По его словам, удар был нанесен 24 января.

Сухогрузы Tuzla и Ferahnaz застряли в порту и не могло его покинуть с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Всего в херсонском порту из-за войны застряло 12 турецких суден. Обслуживает их минимальное количество человек. В связи с этим погибших или пострадавших нет.

Информацию подтверждает также Reuters со ссылкой на компанию по безопасности судоходства Ambrey.

По данным Reuters, в судно Tuzla попала российская ракета.

Tuzla была одним из кораблей, застрявших в украинских портах после начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Источник Reuters в отрасли сообщил, что в украинских портах, в частности в Херсоне, заблокированы двенадцать турецких судов, не подпадающих под действие «зернового соглашения».

«Вчера вечером произошло нападение, вероятнее всего, на порт, и, похоже, взрывной заряд попал в судно. Турецкие суда в Херсоне укомплектованы минимальным экипажем, поэтому нет никаких травм или жертв», — сказал источник на условиях анонимности.

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