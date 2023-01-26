Россия начала движение в сторону голода 6 26.01.2023, 8:23

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Решение Кремля обрекает страну на повторение событий накануне Октябрьской революции.

В сельском хозяйстве России назревают очень серьезные комплексные проблемы в связи с войной. Санкции вместе с решением диктатора Владимира Путина о запрете вывоза сельхозпродукции за пределы РФ будут иметь самые тяжелые последствия.

С таким предупреждением выступил в своем видеоблоге в YouTube известный российский историк и политик Дмитрий Чернышевский.

Он обратил внимание на новую информацию Росстата о том, что запасы зерновых и зернобобовых культур в российских сельхозорганизациях выросли на 43,6% до 35,3 млн тонн, а зерна - на 59,6%. Это далеко не позитивные цифры для РФ.

«Эта новость совсем не об успехах российского земледелия, а наоборот. Что она означает? Ответ простой. Сельхозпроизводители не могут продать выращенный урожай, он у них лежит на складах, происходит затоваривание. Соответственно, на следующий год они не будут сеять. А зачем? Они потратились на горючее, технику (с которой сейчас проблемы из-за санкций), на зарплаты, на складские расходы… А продать не смогли. А цены на сельхозпродукцию в России не выгодны. А кредиты выплачивать надо, государству налоги надо… На будущий год они просто не будут в таких масштабах сеять», - объяснил российский историк.

Он считает, что страна начала движение в сторону продразверстки и голода, подобных тем, что случились со страной в 1916 году накануне Октябрьской революции. Перед этими событиями Российская империя лишилась возможности торговать своей главной экспортной продукцией - зерном - из-за блокады портов. Крестьяне стали меньше сеять, что привело к голоду, а впоследствии, к свержению царской власти. Сегодня события повторяются.

«Началось сползание аграрного сектора в яму бессмысленности производства в русле СССР 2.0. Еще потребуется несколько лет прежде, чем ситуация приобретет критический характер», - высказал мнение Чернышевский.

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