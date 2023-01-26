«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип

26.01.2023, 8:30

3,786

Владимир Халип

В конце восьмидесятых оператор «Беларусьфильма» наблюдал нечто подобное.

Многотонная дурында тяжело всползла по стенке и плюхнулась на плоскую крышу министерства. Ведомство вздрогнуло, пошатнулось, но устояло. Такие заведения во все времена строили прочно и надежно. Если в совке что-то казенное, да к тому же оборонное, так это на века. Потому что все тут, куда ни глянь, для трудового народа – и пышное министерство всеобщей обороны, и простой военкомат. Врагу не подступиться. Броня крепка, и танки наши быстры. И вообще, объект особый, стратегический. А если при нем еще строительная техника, лучше пройти мимо и ни о чем не спрашивать.

Крановщики, такелажники, водители и узкие специалисты с Лубянки сбились в нервозную кучку. Затаив дыхание, пялились снизу вверх и, чем дальше продвигалось это несуразное железо, тем меньше оставалось сомнений, что затея дурацкая, и вся эта груда болтов, колес и гаек шмякнется непременно. Закон всемирного тяготения суров и шутки с ним всегда заканчивались плохо. А тут еще некстати появились репортеры – по городу кто-то уже распустил слух, что власти вытворяют в центре Москвы что-то невообразимое. Если это не так, то почему по крышам зданий на Фрунзенской набережной шастают какие-то ракеты с колесами?

А темно-зеленая махина прокатилась туда-сюда по плоской крыше, выбирая позицию, и устроилась удобно прямо над барельефом, изображающим герб. Такое вот дополнение к его официальному портрету обиженной империи. Точно между голов ответственной госптицы, отслеживающей международную обстановку одновременно на Западе и на Востоке. И все, кто отвечал за водружение на боевое дежурство зенитного комплекса «Панцирь-С1», вздохнули облегченно: стоит, сука!..

Однако на вопросы репортеров, набежавших к месту происшествия, отвечать никто не собирался. Все оставалось на уровне слухов. Будто бы в Московской области объявлены ученья ПВО. А потому те, кому непременно надо было выяснить, в чем все-таки тут суть, поспешили тотчас же связаться с Кремлем. Но и там никто не раскололся. Пресс-секретарь Песков, до которого удалось даже дозвониться, посоветовал всем любопытным обратиться в министерство обороны. Это их проделки. А он вообще не в курсе.

И тут вдруг оказалось, что попытка внезапного прорыва ввысь - случай далеко не исключительный. И будто бы в Тетеринском переулке на крышу офисной высотки уже какие-то неизвестные умельцы водружают такой же «Панцирь». Рванули туда. И не напрасно. Там попался охранник, на удивление разговорчивый. Объяснил, что техника всякая тут не случайно. Это стройбат свои ученья проводит. Солдат учат крышу перекрывать. Ничего интересного. Да никаких тут нет секретов. Можно бы даже войти, только зачем?

Звонок и отсылка в Госдуму снимков зенитных систем на крышах ситуацию не прояснили. Депутат, представляющий комитет обороны, возмутился: да это же фейк! Монтаж. Происки врагов. Нигде ничего подобного не было и нет. Но тут уже в социальные сети посыпались новые адреса подобных происшествий. На опытных участках Тимирязевской академии стоят комплексы С-400. Дивизион такого же типа уютно обосновался в Сокольниках. Но основное внимание, естественно, центру. Будто бы известное заведение на Петровке тоже поспешило закрыть над собою небо. И если вся эта кампания принимает именно такой оборот, то ученья эти всерьез и надолго. И вполне можно ожидать, что и на Большом театре вскоре известную квадригу заменят на тот же «Панцирь-С1».

Московские журналисты быстро поняли, что стучаться в кабинеты столичных бонз не имеет смысла. Все будут увиливать и врать. А потому нашли отставника, которому на кремлевские тайны уже начхать. Военный пенсионер. Полковник. Командовал всеми зенитками этого заносчивого мегаполиса. К разговору с ним попытались подобраться осторожно: а стоит ли водружать системы ПВО на крыши высоток? Полковник даже не дослушал. А то как же! Его штаб еще в 2008 году обращался с таким же проектом в министерство обороны. Завернули. Денег, видите ли, у них не нашлось.

И на вопрос о том, не лучше ли разместить все эти установки за городской чертой, зенитчик ответил столь же решительно. Об этом и думать нечего. Периметр закрыт. А вот с городскими районами, тем более с центром, проблема. Тут главная опасность – дроны. Это же такая коварная штука, что можно доставить заряд куда угодно. Притом прицельно. Откуда? Да хотя бы с соседнего балкона. Поселился диверсант с беспилотником, и все пошло насмарку. А потому самое надежное противодействие такому коварному оружию – «Панцирь» на крыше.

По социальным сетям прошел тревожный ропот. Усомнились блогеры и прочие эксперты. Так ли надежен этот монстр, да еще на крыше. Он что, палить начнет по облакам? Можно установку просто запутать и сбить с толку. Достаточно баллона, наполненного гелием и алюминиевой ленты. Самонаводящаяся система захватит приманку в качестве цели и уничтожит. А беспилотник при этом пропустит без проблем. И вообще, убеждали публику соцсети, пусть кто-нибудь представит себе залп этого «Панциря» в городских кварталах. О чем тут говорить, если даже обычная сосулька, сорвавшись с высоты, оставляла тяжкие последствия. Уже разгорались вокруг нежданного обитателя ведомственных крыш нешуточные страсти.

Но тут поступила информация из глубинки. Обычный житель городка Валдай снял любопытную картинку. Одинаковые елочки выстроились рядком. Возможно, только что добытые в лесу и воткнутые в землю уже на новом месте. А под ними – все та же установка, которая была замечена у подмосковного поселка Заречье. Там поблизости вроде бы нет ни оборонных предприятий, ни воинских частей. Разве только известная всем резиденция Ново-Огарево. Но до нее десять километров по прямой. Поэтому связь этих объектов вроде бы не очевидна. А вот от деревни Ящерицыно на Валдае, где под аккуратными елочками расположилась уютно и приступил к боевому дежурству грозная система ПВО, вообще тишь и благодать. А в шести километрах по прямой озеро с застенчивым названием Ужин. А на его берегу уютный и заманчивый приют отшельника – любимая резиденция вождя. Время скверное. Война. В облаках летает всякое. А потому на что еще надеяться, если не на зенитный комплекс?

…В конце восьмидесятых один из операторов «Беларусьфильма» по служебной или какой-то иной надобности попал на пару дней в Румынию. После возвращения в буфете студии пилигрима атаковали любопытные. Первый и единственный вопрос был прост и понятен: что больше всего впечатлило его в этой загадочной стране? Тот склонился над тарелкой с борщом и произнес всего три слова: «Аэропорт. Зенитки на крыше».

До полного краха режима Чаушеску оставалось меньше года.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».