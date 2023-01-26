«Вагнер» разбит в Украине: ликвидирована половина «спецов» ЧВК 26.01.2023, 8:36

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Позиции Пригожина слабеют.

За неполный год войны против Украины частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» была практически полностью ликвидирована в Украине. Она держится исключительно за счет вербовки зэков в российских тюрьмах.

Такой информацией поделился в эфире YouTube-канала «Ходорковский LIVE» российский правозащитник, основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

По его данным, в войне против Украины выбита примерно половина профессионального состава ЧВК.

Еще примерно 20-25% покинули «Вагнер» по разным причинам: некоторые не хотели принимать участие в захватнической войне, другие не пожелали стать жертвами «мясорубки».

«Осталось очень немного тех, кто был с Пригожиным и Уткиным в течение последних 5-7 лет… Если ФСИН перестанет поставлять им заключенных, дальше это все очень быстро закончится… Нет там уже никакой группировки, она разбита, разрушена и держится только за счет того, что она пока нужна и выгодна Путину. Как только они поймут, что нужно от нее избавляться, это быстро растворится, не останется просто ничего», - сообщил Осечкин.

Только массовый набор заключенных позволяет «Вагнеру» восполнять потери. Однако из-за очень бесчеловечной тактики ЧВК ресурс очень быстро утрачивается.

«Вагнер» выстроил самый настоящий конвейер смерти, мясорубку, которая поглощает тысячи жизней. Они абсолютно бездумно относятся к заключенным, которых они забирают из колонии, относятся не как к людям, а как к расходному материалу… Они думают о результативности, потому что часы шепчут Пригожину: «Тик-так». Сроки, которые он брал для захвата Бахмута и изменения ситуации на фронте, заканчиваются. Никакого больше кредита доверия к Пригожину нет… Нам известно, что командиры нескольких подразделений вместе со своими вольнонаемными солдатами покидают группировку. Позиции Пригожина слабеют», - рассказал правозащитник.

Он считает, что уже к концу года такой политической фигуры, как Пригожин, в России уже не будет. Примечательно, что, по данным Осечкина, вербовкой зэков занимается не только «Вагнер», а и другие группировки.

Среди них он назвал ЧВК «Редут», спецотряд «Шторм», войсковую часть 08807 («народная милиция» так называемой «ЛНР»).

Власти РФ безжалостно укладывают это пушечное мясо на украинских фронтах, прекрасно понимая, что россияне за них не спросят.

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