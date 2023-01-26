ВСУ ударами HIMARS разгромили базу российских войск в Кременной

ВСУ ударами HIMARS разгромили базу российских войск в Кременной2
- 26.01.2023, 8:50
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По штабу оккупантов прилетело шесть ракет.
Стало известно, что в среду, 25 января, военнослужащие Вооруженных сил Украины нанесли удар по российским захватчикам в Луганской области. Украинские защитники попали по оккупантам в Кременной.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. «Бавовна сегодня зверюга», – отметил он.
Информация об обстреле Кременной из РСЗО HIMARS начала распространяться в сети еще утром, о мощной «бавовне» писали в местных пабликах. Там отмечалось, что снаряды прилетели по зданию музыкальной школы, где базировались военные РФ.
Террористы «ЛНР» подтвердили обстрел Кременной шестью ракетами HIMARS.