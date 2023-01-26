Австралия присоединилась к созданию спецтрибунала для Лукашенко

Австралия присоединилась к созданию спецтрибунала для Лукашенко1
- 26.01.2023, 8:59
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Официальное заявление опубликовал МИД страны.
Австралия присоединилась к странам, которые будут помогать в создании спецтрибунала по военным преступлениям режимов Путина и Лукашенко в Украине.
Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
«Австралия присоединилась к основной группе партнеров, в частности, к Франции и Великобритании, чтобы гарантировать, что руководство России будет привлечено к ответственности за незаконное вторжение в Украину», — отметила она.
Как сообщал сайт Charter97.org, 19 января Европейский парламент принял резолюцию в поддержку создания международного трибунала по расследованию преступлений Путина и Лукашенко в войне против Украины.