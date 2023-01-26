Россия атаковала Киев и города Украины иранскими «шахедами» 2 26.01.2023, 9:07

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фото: AP

Над столицей ВСУ 15 дронов-камикадзе.

В ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки по территории Украины с использованием дронов-камикадзе иранского производства Shahed-136/131.

Пуски ударных беспилотников осуществлялись с восточного побережья Азовского моря, сообщает Telegram Воздушных Сил ВСУ.

По предварительным данным, противник применил 24 «шахеда».

«Все 24 вражеские воздушные цели были уничтожены зенитными ракетными подразделениями, истребительной авиацией, мобильными огневыми группами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО других составляющих Сил обороны Украины», - говорится в сообщении.

Украинские силы ПВО ночью над Киевом сбили 15 иранских дронов-камикадзе, сегодня массированная атака может повториться.

Об этом сообщает в Telegram Киевская ГВА.

«Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Войска РФ атаковали столицу несколькими десятками баражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу», - заявил начальник КГВА.

По его словам, в течение сегодняшнего дня высока вероятность последующих воздушных атак врага.

«Поэтому – не теряем бдительность. При объявлении воздушной тревоги направляйтесь к укрытиям. Берегите себя и близких!», - подчеркнул он.

О взрывах в результате атаки РФ сообщили в Днепре, Запорожье, Херсоне и Харьковской области, передает «Апостроф».

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