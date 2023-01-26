Бои за Бахмут: украинские бойцы показали ликвидацию штурмового подразделения россиян 26.01.2023, 9:23

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Вылазку оккупантов остановил огневой шквал из минометов.

В бою за Бахмут украинские пограничники уничтожили штурмовое подразделение оккупантов, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В сообщении сказано, что десяток российских оккупантов решили проверить прочность оборонительных позиций одного из пограничных подразделений. «Что ж, проверили. Огневой налет от наших минометчиков не замедлил последовать. Пограничники, под прикрытием обстрела, приблизились к противнику и ликвидировали большинство подразделения оккупантов», - говорится в сообщении.

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