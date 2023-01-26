Пропагандист Соловьев опозорился с фейком об Угледаре 3 26.01.2023, 9:31

2,248

Несуществующий «прорыв» войск РФ быстро разоблачили.

Из-за отсутствия успехов на фронте у ВС РФ кремлевская пропаганда сама выдумывает ей несуществующие «победы». Одиозный российский ведущий Владимир Соловьев вечером 25 января написал о прорыве российских морпехов в Угледар.

Фейк уже разоблачен, в том числе, украинским военкором Богданом Мирошниковым в Telegram.

По версии кремлевского пропагандиста Соловьева, в украинский город якобы вошли морпехи Тихоокеанского флота РФ, группировка наемников ОРДЛО «Каскад», а также спецназ внутренних войск РФ «БАРС».

Чтобы снять с себя ответственность за фейк, тут же уточнил, что информация взята из соцсетей. Мирошников заверил, что никакого прорыва россиян в Угледар не было. По его данным, оккупанты даже не штурмуют город, а просто лупят по нему из реактивной артиллерии и авиации.

«Снова Тихоокеанский флот решил нарваться и получить от наших морпехов и егерей. В прошлый раз было минус два бата этого же Тихоокеанского флота. Хотят переплюнуть это достижение?» - задался вопросом журналист.

Примечательно, что раздутым фейком оказалось и «большое наступление» российской армии на Запорожском направлении, о котором Минобороны и пропаганда РФ победно рассказывали последние дни.

Ничего серьезного там россияне сделать не смогли, а все новости о «взятии» населенных пунктов оказались ложными. Об этом открыто рассказал военный преступник Игорь Стрелков.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».