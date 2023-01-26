В Украине – масштабная тревога: РФ готовится к массированному ракетному удару 26.01.2023, 9:39

Первые ракеты уже залетели на украинскую территорию.

Армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей, сообщает РБК-Украина.

09:26. Российские ракеты уже в воздушном пространстве Украины

Об этом сообщает глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук и глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

09:18. Ракеты оккупантов залетели на территорию Украины

Об этом написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Ракеты залетели на территорию Украины. Минимум 2 северо-западнее Николаевскую область», - предупреждает Ким.

09:17. Есть угроза масштабной ракетной атаки по всей Украине, - Киевская ОВА

«Жители Киевской области! Угроза масштабной ракетной атаки по всей территории Украины. Будьте в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен". Берегите себя и близких», - предупредили в Киевской областной военной администрации.

09:14. «С южного направления Кривого Рога две воздушные цели, предположительно крылатые ракеты», - сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

09:10. В Одесской области также предупредили о подготовке врага к массированному удару.

«Внимание жители Одеской области! Враг готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей! Прошу не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Верим в нашу противовоздушную оборону. Слава Украине!» - пишет глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По состоянию на 09:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

09:05. Российские войска совершили пуск крылатых ракет.

«Во время воздушной тревоги находитесь в укрытии! Враг совершил пуск крылатых ракет», - сообщил председатель Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Воздушная тревога объявлена почти по всей Украине.

Из-за угрозы ракетного удара в Одесской области и Кривом Роге применяются экстренные отключения электроэнергии, сообщили в ДТЭК.

08:58. Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света.

В Оперативном командовании «Юг» подтвердили угрозу массированной атаке.

08:40. В Днепропетровской области предупредили об угрозе ракетного удара

«Угроза ракетного удара. Реагируем», - пишет глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

В ночь на 26 января российские военные возобновили атаки по территории Украины с использованием иранских дронов.

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