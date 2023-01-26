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В Беларуси изменились сроки действия медсправок о состоянии здоровья

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  • 26.01.2023, 9:43
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В Беларуси изменились сроки действия медсправок о состоянии здоровья

Минздрав издал новое постановление.

В Беларуси увеличили сроки действия некоторых медицинских справок о состоянии здоровья. Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом портале.

Срок действия медсправки о состоянии здоровья для санаторно-курортного лечения увеличен с шести месяцев до одного года.

Медсправки о состоянии здоровья на ребенка для оздоровительного, спортивно-оздоровительного лагеря — с трех дней до пяти дней.

Медсправки о состоянии здоровья с предоставлением информации о болезнях, домашнем режиме, карантине, об отсутствии контакта с инфекционными больными ребенка, посещающего школу или сад — с трех дней до пяти дней.

Срок действия медсправки о состоянии здоровья, определяющей возможность участия в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях (в том числе сдачи экзамена по физической культуре) увеличен с шести месяцев до одного года.

Кроме того, теперь медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая наличие (отсутствие) заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных предметов будет выдаваться сроком на один год.

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