В Беларуси изменились сроки действия медсправок о состоянии здоровья 1 26.01.2023, 9:43

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Минздрав издал новое постановление.

В Беларуси увеличили сроки действия некоторых медицинских справок о состоянии здоровья. Соответствующее постановление Минздрава опубликовано на Национальном правовом портале.

Срок действия медсправки о состоянии здоровья для санаторно-курортного лечения увеличен с шести месяцев до одного года.

Медсправки о состоянии здоровья на ребенка для оздоровительного, спортивно-оздоровительного лагеря — с трех дней до пяти дней.

Медсправки о состоянии здоровья с предоставлением информации о болезнях, домашнем режиме, карантине, об отсутствии контакта с инфекционными больными ребенка, посещающего школу или сад — с трех дней до пяти дней.

Срок действия медсправки о состоянии здоровья, определяющей возможность участия в спортивно-массовых и спортивных мероприятиях (в том числе сдачи экзамена по физической культуре) увеличен с шести месяцев до одного года.

Кроме того, теперь медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая наличие (отсутствие) заболеваний, которые являются медицинским основанием для освобождения учащихся от изучения отдельных учебных предметов будет выдаваться сроком на один год.

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