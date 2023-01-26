Жители Ивацевичей разоблачили лукашенковских силовиков 1 26.01.2023, 10:01

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Суд вынес приговоры за информацию о карателях.

В Ивацевичах суд вынес приговор за «действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных» лукашенковских силовиков. Суд был закрытым, а обвиняемыми были двое мужчин, пишет «Весна».

Александра Сазонова и Евгения Василевского обвинили в «незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных» (ч. 1 и ч. 2 ст. 203-1 УК), «неправомерном завладении компьютерной информацией» (ч. 1 ст. 352 УК), а также в «превышении власти или служебных полномочий» (ч. 2 ст. 426 УК). Судебный процесс вел судья Василий Аврусевич.

Бывшего сотрудника милиции Александра Сазонова и Евгения Василевского задержали почти год назад — 27 февраля 2022 года в Минске. Суть обвинения точно неизвестна. Вероятно, речь идет о передаче персональных данных силовиков в протестные чаты.

В результате Александру Сазонову присудили 3 года колонии со штрафом на сумму 18 500 рублей, а Евгению Василевскому — 2 года колонии со штрафом на сумму 11 100 рублей.

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