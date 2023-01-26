Ракетная атака РФ: в Киевской области гремят взрывы 1 26.01.2023, 10:19

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В небе над Винницей идет воздушный бой.

В Киевской области утром 26 января во время масштабной воздушной тревоги сработала система противовоздушной обороны.

Об этом говорится в сообщении Киевской ОВА.

«В Киевской области работает ПВО. Не игнорируйте опасность – оставайтесь в безопасных местах до отбоя. Ничего не снимаем и не публикуем», - говорится в сообщении военной администрации.

Тем временем Telegram-каналы сообщают, что после сбития ракеты над одним из населенных пунктов области поднимается дым.

В Виннице также слышны взрывы. Они прогермели во время воздушной тревоги.

«В Виннице были слышны звуки взрывов», - говорится в сообщении местных властей.

По данным главы ОВА Сергея Борзова, в настоящее время в небе идет бой.

«Идет воздушное сражение! ВС ВСУ контролируют воздушное пространство над Винницкой областью», - написал он в Telegram.

Как сообщал сайт Charter97.org, по всей Украине с самого утра объявлена масштабная воздушная тревога. Украинцев предупреждают о ракетной угрозе.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

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