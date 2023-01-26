«Кому-то резко нужно отремонтировать зубы — вот и несут вещи в ломбард» 5 26.01.2023, 10:28

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Что и на каких условиях оставляют в залог белорусы.

Ломбарды сегодня можно встретить практически на каждом углу, в одном Минске их насчитывается около 200. Они пользуются спросом у населения, потому что деньги здесь выдают быстро и практически без лишних вопросов: не нужны справки о доходах, поручители, гладкая кредитная история, не просят заполнять какие-то анкеты. Достаточно иметь при себе ценную вещь (желательно свою) и паспорт — все. Мы узнали, что оставляют в залог белорусы, можно ли присмотреть дешевые товары и попробовали сдать золото в разные ломбарды.

Если упрощенно, работа здесь построена так: вы оставляете в залог, например, смартфон на месяц, получаете деньги и затем выкупаете его обратно с процентами — на них ломбард и живет. Не выкупили за отведенный срок — есть еще 30 дней, после чего ломбард сам реализует товар, и никто никому ничего не должен, пишет onliner.by.

— Ломбарды есть в любой точке города, а не сплошь в «спальниках». Самый популярный район — Сухарево, — уверяет специалист по ломбардной деятельности Ольга Гордиевич. — Здесь много новостроек, и он граничит с несколькими районами: Юго-Запад, Малиновка, Запад, Каменная Горка. Так как ломбардов очень много, люди смотрят те, что находятся возле дома или работы.

Предыдущий год для ломбардов выдался удачным (кто-то даже говорит, что он был самым лучшим). Связано это с увеличенной потребностью населения: мол, аппетиты повысились, цены поднялись, а зарплату задерживали чаще. Бывало, что в точках не хватало налички, чтобы выдать микрозаймы всем желающим.

— Чаще всего люди приходят перед праздниками: нужны деньги на подарки, либо не хватает средств после их покупки. Летом меняют технику на море, — продолжает Ольга Гордиевич.

Конкуренция в этом сегменте, мягко говоря, высокая — бывает, что на одном пятачке в диапазоне нескольких метров располагаются три-четыре ломбарда. Клиентов завлекают процентными ставками и оценкой товаров: где-то ваш пылесос не возьмут, а где-то увидят в нем претендента на витрину. Сколько посетителей в месяц нужно, чтобы ломбард держался на плаву, не говорят, ведь дело не в количестве людей, а в суммах займов.

«Кому-то резко нужно отремонтировать зубы — вот и несут вещи в ломбард»

На ломбарды часто смотрят искоса: проценты — дикие, часть клиентуры вызывает сомнения, а никто не хочет ассоциировать себя с ворами да наркоманами. Но, может быть, все не так плохо?

— Чем выше финансовая грамотность у людей, тем больше у нас клиентов, потому что они понимают, что тратят меньше времени на оформление, — уверяет специалист по ломбардам.

Пока вы думаете, как связаны трата времени на оформление бумаг и микрозаем под ощутимый процент, расскажем вам о свежем инциденте. Недели две назад один такой «финансово грамотный» решил «заработать». План был прост: с помощью ножа и грубой силы запугать сотрудницу, взять из кассы всю мелочь и скрыться. Так за несколько часов 22-летний парень заработал только статус подозреваемого.

— Такое может быть. Опасная у нас работа, но есть кнопка, милиция приезжает моментально, за 3—4 минуты. Да тут и красть нечего, так как все золото и большие суммы хранятся в сейфе, его унести будет сложно, а в кассе утром денег может и не быть.

И действительно, защита и система охраны у ломбардов круче, чем в ювелирных магазинах: решетки на окнах, роллеты, несколько кнопок под столом, такая же кнопка на брелоке, несколько камер видеонаблюдения, сейф и стекло между товароведом и клиентом. Только здесь сотрудник находится один на один с посетителем и по соседству нет огромного числа людей — вот и вся разница.

— Основная причина обращения — нужда: людям не хватает денег до зарплаты или пенсии. Кому-то резко нужно отремонтировать зубы, оплатить врача в частной клинике. Есть стереотипы, что к нам ходят пенсионеры и алкоголики, но это не так.

Если у человека нет документов, то вещь может быть краденой. Но опять же есть постоянные клиенты, которые носят одну и ту же вещь. Мы знаем, что человек ее выкупит и что принадлежит она ему. Людям срочно нужны деньги, так они телефон из кармана достали, часы с руки сняли — и сдают.

Определить, краденая вещь или нет, просто, только если, например, парень принесет женские серьги. В остальном все, что мы можем делать, — это задавать вопросы и смотреть на реакцию. Еще очень часто в краденых телефонах не выходят из аккаунтов или не меняют фото на заставке.

Милицию в таких случаях сразу не вызывают: говорят, это всего лишь подозрения, которые еще поди докажи. Поэтому просто отказывают в займе, а то, что подозрительный гражданин сдаст товар в ломбард через дорогу, никого не волнует. Мы тоже попытались сдать пару вещей без документов, что послужило причиной отказа только в одном ломбарде. Остальные готовы рискнуть, но об этом ниже.

Пенсионеры носят золото, молодежь — технику

Не все знают, но в ломбард, кроме золота, можно сдать практически любой ценный предмет: ювелирные, меховые изделия, часы, монеты, антикварные, брендовые вещи, цифровую, бытовую, строительную технику, профессиональное оборудование, инструменты и даже автомобили.

Вещи берут под залог на разных условиях: кто-то требует коробку, документы, чеки, а кому-то все равно, хоть эпилятор использованный приноси. Дело в том, что идеальный ломбард так и должен работать — при условии, что вещи обязательно выкупят. Золото в качестве залога, конечно, вариант беспроигрышный, так как его сдают государству. По другим вещам уже смотрят: где-то тяжело определить цену, где-то нужно место для хранения. А с теми же шубами так вообще голову сломать можно: поест моль — и куда ее?

Как определяют стоимость б/у вещей? Ответ нас удивил: ищут такой же товар на нашей «Барахолке» и схожих площадках. Не нашли — совещаются со старшими, гуглят производителей и черт его знает как, но называют свою цену (или отказывают).

— Бывает, приносят большие стразы и уверяют, что это бриллианты, а в них отверстие для лески. Могут принести DVD или видик, хрусталь, антикварные вещи из СССР… Как-то даже холодильник привозили. Зубные коронки действительно еще сдают (только они должны быть почищенные) — там очень высокая проба, и вес у них хороший.

Один раз принесли пакет, говорят: посмотрите, может, что-то подойдет. А там машинка для стрижки вместе с волосами. Бывает, пылесос принесут с мусором: ну очень срочно человеку нужны деньги. Есть клиенты, которые сдают велосипеды просто на хранение, чтобы место дома не занимали, — выходит около 2 рублей в день.

Бывает, что вещь в ломбарде лежит годами. Паяльник на фото ниже продается месяцев пять — что с ним делать, пока никто не знает, но на товароведа эту сумму не вешают.

— Если продали вещь клиента дороже, чем он должен нам с учетом процентов, мы обязаны вернуть эту разницу. Звоним, просим прийти, даже если разница 50 копеек.

Из ювелирки чаще всего сдают обручальные кольца — они есть почти у всех. Мужчины так напрямую и говорят: «Мне нужно с друзьями встретиться, жена в командировке — что мне, денег у соседа просить? Лучше занесу, а через пять дней обратно выкуплю, пару рублей переплачу, и все».

Есть один нюанс для тех, кто не забирает свое имущество из ломбардов: любой банк видит, что у вас залог или что вы не смогли выкупить свою вещь. Отсюда появляются сомнения в вашей платежеспособности, и есть риск услышать «нет» при оформлении кредита. Поэтому если цель — именно продажа, то золото рекомендуют сдавать в скупку, а ненужные вещи реализовывать на барахолках (тут со срочностью могут быть проблемы).

— При оценке ювелирных изделий камень отнимается, его замеряют и определяют вес — есть целая таблица. Если золото приносят без пробы, ее узнают с помощью специальных реактивов. Процедура оценки занимает пять минут.

Продаем золото в разные ломбарды. Разбежка при оценке — почти 20%

А сейчас попробуем сдать часы. Швейцарских не нашли, да и с ними было бы скучно (понятно, что заберут без лишних вопросов), поэтому усложняем квест и сдаем старые китайские. В пару к ним просим определить цену на золотую цепочку.

В ломбарде «СелектПромФинанс» золотую цепочку весом 1,475 грамма, облив реактивом и определив 585-ю пробу, оценили в 88 рублей. Уверяют, что внутри есть пружина, которая не из золота. Еще сказали, что сдать можно и дешевле, тогда и переплаты по процентам будут меньше.

Часы, как и золото, изучают через увеличительное стекло в поисках сколов. Цену мониторят в интернете на разных барахолках. Если там не находят, лезут на зарубежные сайты, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться. Тут их оценили в 50 рублей, через 30 дней буду выкупать за 54 рубля с копейками. Можно и поторговаться, но эта привилегия доступна только постоянным клиентам.

Следующим был «ЕвроЛомбард». Перейдя дорогу, за ту же цепочку можно получить на 7 рублей больше (тут ее оценили в 95). Часы здесь не взяли: говорят, минимальная царапина или скол — и будут проблемы с продажей, лучше перестраховаться.

Витрина здесь выглядит «побогаче». Особо впечатлили нас эпиляторы, баян, кальян и разная кухонная утварь. Также были дорогие часы. Да и с золотом здесь обращаются немного иначе. Реактив на изделие не льют. Сперва цепочку трут о камень, а уже его увлажняют раствором. Политика — брать все согласно инструкции (кроме моих часов).

— Часы — это везде супернеликвид, особенно дорогие. Бывает, их по два года продают. Еще с ними легко ошибиться, например заплатить больше, чем они стоят. Если вещь дорогая, приедет человек и посмотрит, — объясняет сотрудник ломбарда Владислав. — Пока не начал здесь работать, тоже думал, что ломбард — это место, куда носят краденое. Но сейчас мнение поменялось. Мы хотим разрушить этот стереотип, чтобы люди воспринимали нас как полноценный магазин техники, где тебя проконсультируют.

— Хорошо разбираетесь в технике, чтобы консультировать?

— Это приходит с опытом. Могу разобраться в том, чем пользуюсь сам, а вот технику, которую видел два раза в жизни, загуглю или спрошу у коллег.

Третий ломбард — «Крафтех».

— Часы принимаем только с коробкой и документами.

— Это чтобы убедиться, что они мои?

— И с документами краденое приносят, это не панацея, просто так шанс продажи выше.

Цепочку здесь оценили дороже всего — в 100 рублей.

Последним был «Универсальный ломбард». Часы хоть и обозвали китайской дешевкой, но за них готовы дать 30 рублей! Уже что-то. За цепочку предложили 85 рублей.

— Почему у всех разная цена на одну и ту же цепочку?

— Зависит от оценки. Смотрим по весу, внешним факторам. Цепочка у вас дутая, и в ней есть пружина, поэтому делаем скидку.

Простой эксперимент и простое заключение: всегда найдутся те, кто сформирует более привлекательное предложение, поэтому есть смысл походить. Благо весы показали одинаковый вес везде, куда мы сунулись. При обращении в ломбард лучше дружить с арифметикой и языками и внимательно ознакомляться с договором при оформлении залогового билета.

Говорят, есть нечистые на руку ломбарды, где продают золото из-под полы. За руку мы никого не поймали, но клиенты спрашивают, а раз спрашивают, значит, что-то такое существует.

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