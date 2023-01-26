закрыть
26 января 2023, четверг, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Беларусь и Россия начали переброску самолетов на оперативные аэродромы

5
  • 26.01.2023, 10:37
  • 9,306
Беларусь и Россия начали переброску самолетов на оперативные аэродромы

Также проводится десантирование военных.

Беларусь и Россия проводят совместные «летно-тактические учения». Сегодня, 26 января, отрабатывается переброска самолетов на оперативные аэродромы, идет проверка сил ПВО, а также проводится десантирование. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России», — говорится в сообщении.

Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.

На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений «сил специальных операций».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Панцирь», который живет на крыше
«Панцирь», который живет на крыше Владимир Халип
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС
Как режим Лукашенко обходит санкции ЕС Артем Черников
В ожидании битвы за Крым
В ожидании битвы за Крым Юрий Вишневский
Пять сценариев с двойником Путина
Пять сценариев с двойником Путина Владимир Фесенко