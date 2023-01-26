Беларусь и Россия начали переброску самолетов на оперативные аэродромы 5 26.01.2023, 10:37

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Также проводится десантирование военных.

Беларусь и Россия проводят совместные «летно-тактические учения». Сегодня, 26 января, отрабатывается переброска самолетов на оперативные аэродромы, идет проверка сил ПВО, а также проводится десантирование. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В рамках совместного летно-тактического учения вооруженных сил Беларуси и России отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов белорусских и российских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России», — говорится в сообщении.

Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО.

На полигоне Брестский вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и беспарашютного десантирования подразделений «сил специальных операций».

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