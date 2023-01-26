Гарри Каспаров: Кадыров готовится к распаду России 26.01.2023, 10:55

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Гарри Каспаров

фото: delfi

Глава Чечни не случайно «исчез» из информационного поля.

Российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью УНИАН предположил, чем сейчас занят глава Чечни Рамзан Кадыров и почему исчез из информационного поля. Известный гроссмейстер первым делом прокомментировал усиление ПВО Москвы, пошутив на эту тему, что неизвестно чьи беспилотники уже долетали до Самары, а это дальше, чем от Украины находится столица РФ. Вывод Гарри Каспарова прост: власти России боятся и «себя не чувствуют в безопасности».

Затем знаменитый шахматист заинтриговал рассказом о планах Кадырова. Гарри Каспаров озвучил свое мнение по поводу того, к чему сейчас может готовиться глава Чечни: «Ситуация сложнее, потому что Кадыров явно может готовиться вообще к распаду России. У него может быть и такой разговор, волнение идет уже среди его людей, ровно потому что не идиот, не академик, хотя Кадыров формально академик. На таком уровне они понимают, что события могут пойти по любому сценарию».

«Главная проблема, которая начинает волновать Кадырова и других региональных «баронов», - это то, что деньги кончаются. Пока их еще хватает, но они все больше и больше идут на войну, и там тоже могут посчитать. Судя по последним событиям, тот же «Рамштайн», хотя мы не до конца удовлетворены результатами, но объем помощи в Украину возрастает. Понятно, что на военное истощение Россия обречена», - подытожил свои размышления известный шахматист.

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