«То, что я увидела в контейнере, меня шокировало» 1 26.01.2023, 10:56

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Фото: pixabay.com

Белоруска пожаловалась на доставку суши.

В Intex-press обратилась жительница Барановичей Кристина. В одном из заведений города девушка заказала роллы с доставкой, но вместо красивой еды с картинки получила «винегрет» в перепачканной соусом коробке. Продавец отказался менять товар или возвращать деньги. Журналисты попытались узнать, кто прав в этой ситуации, и как избежать подобных неприятностей.

Кристина 21 января решила заказать суши. Зашла на сайт заведения, где уже не раз заказывала сеты и где, по словам девушки, ее всегда устраивали качество доставки и кухни. Выбор пал на несколько видов запеченных роллов и обычных, холодных суши. Общая сумма заказа составила 30 рублей. Суббота – загруженный день для служб доставки еды, поэтому работник заведения, которая связалась с девушкой для подтверждения заказа, предупредила ее, что ждать придется больше часа. Кристину это вполне устраивало.

– Наконец, приехал курьер, я оплатила заказ и получила долгожданный пакет с коробкой. То, что я увидела в контейнере, меня шокировало, а аппетит сразу улетучился, – рассказывает Кристина. – Во-первых, горячие и холодные роллы находились в одном контейнере, хаотично валяясь по всей коробке. Во-вторых, сам контейнер изнутри и снаружи был испачкан соевым соусом.

Девушка связалась со службой доставки, описала проблему и просила заменить сет, однако консультант отказалась это сделать, сказав, что с подобной жалобой в их службу доставки обращаются впервые, и максимум, что они могут предложить, – скидка 10% на следующий заказ.

– Хочется верить, что подобное больше не повторится, остался неприятный осадок. Пусть мой неудачный опыт станет уроком для остальных, – говорит Кристина.

В подобной ситуации может оказаться каждый, кто приобретает еду с доставкой. Чтобы избежать неприятностей, нужно знать, как правильно себя вести. Вот что по этому поводу сказал юрист:

– По факту девушка получила некачественный товар, она в праве требовать возврат средств, ведь к качеству товара относится и его эстетический вид. Неважно, товар продовольственный или промышленный, он должен соответствовать заявленным продавцом качествам.

Другой вопрос, что девушка обратила внимание на качество еды уже спустя какое-то время после того, как рассчиталась за покупку, либо, к примеру, поставила подпись о получении. Потому как доказать обстоятельства, при которых обнаружился нетоварный вид суши, в дальнейшем будет непросто.

Что касается горячей и холодной продукции в одном контейнере, все зависит от того, как в заведении позиционируют доставку таких блюд. Теоретически, такие моменты должны оговариваться лично с заказчиком. Если он хочет горячее и холодное вместе – пожалуйста. Если нет – то нет.

Соответственно, чтобы таких ситуаций не возникало, желательно проверить содержимое контейнера сразу в момент доставки, а уже после расплачиваться. Только в таком случае можно наверняка себя обезопасить.

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