Российские ракеты летят в направлении Львовской области

Российские ракеты летят в направлении Львовской области4
- 26.01.2023, 11:00
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Украина отбивает массированную атаку РФ с воздуха.
Как сообщал сайт Charter97.org, с утра происходит массированная ракетная атака РФ по Украине. В настоящее время российские ракеты были замечены в направлении Львова и области.
Об этом сообщается в Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.
«Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении», - написал он.
Как сообщалось, сегодня армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. В Украине объявлена воздушная тревога. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.
Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30-ти ракет.
При этом в ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы.