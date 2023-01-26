Российские ракеты летят в направлении Львовской области 4 26.01.2023, 11:00

4,920

Украина отбивает массированную атаку РФ с воздуха.

Как сообщал сайт Charter97.org, с утра происходит массированная ракетная атака РФ по Украине. В настоящее время российские ракеты были замечены в направлении Львова и области.

Об этом сообщается в Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

«Ракеты в соседней области. Двигаются в нашем направлении», - написал он.

Как сообщалось, сегодня армия РФ готовится нанести массированный ракетный удар по Украине с применением авиации и кораблей. В Украине объявлена воздушная тревога. Украинские военные уже сбили первые вражеские ракеты.

Как сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, Россия подняла в воздух шесть бомбардировщиков Ту-95. Ожидается, что РФ выпустит по Украине более 30-ти ракет.

При этом в ряде областей превентивно отключают свет из-за высокой ракетной угрозы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».