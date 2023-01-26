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В Минске начался суд над офицером Оперативно-аналитического центра

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  • 26.01.2023, 11:13
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В Минске начался суд над офицером Оперативно-аналитического центра

Стало известно, в чем его обвиняют.

В Минском городском суде судят офицера из Оперативно-аналитического центра, пишет «Наша ніва». Вероятно Александр Давидюк имеет звание подполковника или полковника, по состоянию на 2020 год он служил в в/ч 08188. Его обвиняют в «незаконном сборе или распространении информации о частной жизни», «умышленном разглашении служебной тайны», «злоупотреблении властью» и «получении взятки».

Иными словами, судят за то, что передал секретную информацию, касающуюся определенных лиц, отмечает издание. Детали уголовного дела неизвестны.

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