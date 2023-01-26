ВСУ продолжают контрнаступление в Луганской области 26.01.2023, 11:21

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Опубликованы актуальные карты боев.

Уже 11 месяцев Украина борется за свое право на независимость, отбивая атаки российских оккупантов – по состоянию на 337 сутки полномасштабного российского вторжения украинские войска наступают на юге и западе от Кременной Луганской области, а российские войска пытаются атаковать на юге Запорожской области.

Об этом говорится в отчете ISW.

Восток

За сутки украинские защитники вели контрнаступление в районе Сватового. При этом российские источники информировали, что ВСУ концентрируют силы в Купянске и Дворчине для проведения дальнейших наступательных операций в районе Сватового. При этом ISW не дает оценки будущих украинских операций.

Российские войска пытались вернуть утраченные позиции вблизи Кременной, в то же время украинские силы отразили наступление россиян вблизи Белогоровки Луганской области (12 км юго-восточнее Кременной). Также сообщается, что ВСУ, вероятно, продвигались вблизи Кременной – на кадрах боя, а также снимках геолокаций видно, что украинские бойцы продвигались к югу от Кременной. Также ВСУ нанесли удары с HIMARS по Кременному и Рубежному в Луганской области.

На Донецком направлении командование ВСУ признало вывод войск из Соледара, при этом заявив, что линия фронта к северо-востоку от Бахмута стабилизировалась. Оккупанты продолжают штурмовать район Соледара, а ВСУ – отражать атаки российских войск в районе Раздолевки (18 км северо-восточнее Бахмута) и Красной Горы (7 км севернее Бахмута).

Также, армия РФ продолжает наступать в районе Бахмута, а также продвигается к западу от Клещевки (7 км к юго-западу от Бахмута). Кроме этого, оккупанты ведут наступательные операции в направлении Ивановского, намереваясь перерезать трассу Т0504, соединяющую Бахмут и Константиновку.

Также российские источники сообщают о наступлении рашистов в районе Угледара, находящегося в 28 км юго-западнее Донецка. При этом ISW пока не подтверждает эту информацию.

Юг

Российские войска периодически обстреливали Запорожскую область, пытаясь рассеять украинские оборонные позиции. Также украинские войска заявляли о перекидывании россиянами дополнительных резервов в этом направлении из-за больших потерь. Кроме этого сообщается об отражении атаки российских войск вблизи Волшебного, примерно в 70 км юго-восточнее города Запорожья.

При этом, по данным ISW, никаких признаков того, что российские войска приступили к крупномасштабной наступательной операции, нет.

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